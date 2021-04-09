خامس مقطع فيديو موسيقي لبي تي إس يتجاوز عدد مرات مشاهدته 900 مليون مرة





سجل فيديو موسيقي آخر لفرقة "بي تي إس" أكثر من 900 مليون مشاهدة.

وتم تحقيق هذا الإنجاز يوم الحادي عشر من أبريل الجاري للفيديو الموسيقي لأغنية "مايك دروب" الذي كشفت عنه فرقة "بي تي إس" في عام 2017، ليكون خامس فيديو موسيقي للفرقة يتجاوز عدد مرات مشاهدته 900 مليون مرة على يوتيوب.

كما تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية الفرقة "حب مزيف" 900 مليون مرة أيضا يوم الثامن من أبريل.