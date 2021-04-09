الممثلة الكورية يون يو جونغ تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في بافتا

ⓒ YONHAP News

فازت الممثلة الكورية الجنوبية "يون يو جونغ" بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ميناري" في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، "بافتا"، لهذا العام.

وحصلت "يون" على هذا التكريم يوم الأحد الماضي في حفل توزيع جوائز "بافتا" للأفلام الذي أقيم في قاعة "ألبرت" الملكية في لندن.

وفازت الممثلة المخضرمة البالغة من العمر 73 عاما على الجائزة متغلبة على كل من: الممثلة "ماريا باكالوفا"، والممثلة "نيام ألغار"، والممثلة "كوسار علي"، والممثلة "آشلي مادكوي".

وألقت "يون" كلمة بمناسبة فوزها قالت فيها إن كل جائزة لها مغزى، لكنها كانت سعيدة جدا بالاعتراف بها من قبل دائرة السينما البريطانية المعروفة بأنها انتقائية للغاية.

ومن خلال هذه هذه الجائزة، زادت فرصة "يون" للفوز بجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثلة مساعدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 25 أبريل الجاري.