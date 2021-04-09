تزايد معدل تناول الوجبات السريعة لدى طلاب المدارس

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تبين أن ثلاثة من بين كل عشرة طلاب في المدارس الإعدادية والثانوية يتناولون وجبات سريعة مثل الراميون والهامبرغر أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع. وخاصة أن المراهقين الذين يعانون من قلة النوم والاكتئاب فضلوا الوجبات السريعة وكان معدل تناول تلك الوجبات لدى الطالبات أعلى بواحد فاصل ثلاث مرة منه لدى الطلاب. ووفقا لمنتدى الغذاء الكوري، حلل فريق المدرسة "إي جي هيون 이지현" في مدرسة "يونغ دوك" 영덕 الثانوية في مدينة "سو وان" 수원 حالة تناول الوجبات السريعة لدى سبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثلاثة طلاب في المدارس الإعدادية والثانوية الذين شاركوا في مسح الحالة الصحية للمراهقين عام 2019 على الإنترنت.

وبلغ فيه عدد الطلاب الذين يتناولون الوجبات السريعة أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع تسعة وعشرين فاصل ثلاثة بالمائة بزيادة قليلة من عام 2017 الذي بلغ فيه المعدل ستة وعشرين بالمائة. وقال الفريق إنه يتطابق مع نتيجة المسح في عام 2018، حيث تبين أن معدل تناول المراهقين للوجبات السريعة والمشروبات الغازية أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ارتفع من اثني عشر فاصل واحد بالمائة إلى واحد وعشرين فاصل أربعة بالمائة، ومن أربعة وعشرين بالمائة إلى سبعة وثلاثين بالمائة على التوالي، في الفترة ما بين عامي 2009 و2018. ويتوقع الفريق أن يزداد معدل تناول الوجبات السريعة لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية باستمرار نظرا لبعض العوامل بما فيها زيادة عدد محلات البقالة في البلاد وتنوع المنتجات الغذائية فيها وقلة وقت تناول الوجبات الناجمة عن الدراسة المفرطة وخصائص المراهقين الكوريين الذين يفضلون الأطعمة اللذيذة والحارة على التغذية المتوازنة. كما تبين أن المراهقين الذين يعانون من قلة النوم والاكتئاب يفضلون الوجبات السريعة أكثر.

وكان معدل تناول تلك الوجبات لدى المراهقين الناقصين عن النوم أعلى بواحد فاصل أربع مرة منه لدى غيرهم. لأن النوم يؤثر على إفراج هرموني "ريبتين 렙틴" و"غريلين 그렐린" اللذيْن يسيطران على الرغبة في تناول الطعام، وهما يجعلان المراهقين يتناولون أطعمة ذات كربوهيدرات وسعرات حرارية عالية أكثر والتي يشملها الكثير من الوجبات السريعة. وكان معدل تناول الوجبات السريعة لدى المراهقين الذين يعانون من الاكتئاب واحدا فاصل اثنين مرة أعلى منه في غيرهم.

وبالإضافة إلى ذلك، كان المعدل لدى الطالبات واحدا فاصل ثلاثة مرة أعلى منه لدى الطلاب بسبب اختلاف المنتجات المفضلة حسب الجنس، حيث فضل الطلاب صندوق الغذاء واللحوم المصنعة والأرز بينما فضلت الطالبات الوجبات الخفيفة مثل الحلويات ومنتجات الألبان. ومن جهة أخرى، كانت الوجبات السريعة التي يتناولها المراهقون بدلا من الوجبات الطبيعية هي الراميون والكيمباب والمشروبات والهامبرغر والحلويات والتي تشمل كثيرا من الدهون والدهون المشبعة والسكر والصوديوم وقليلا من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية.