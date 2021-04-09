الطلاب الكوريون في أمريكا ينظمون أول احتفال بيوم الهانبوك في الخارج

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شعر طلاب المدارس الثانوية الكوريون في أمريكا بالغضب من مزاعم الصين بأن الزي التقليدي الكوري "هانبوك" هو ملابس تقليدية صينية، لذلك أطلقوا شعار "كوريان هانبوك داي 코리안 한복 데이"، أي "يوم الهانبوك" وهو الأول خارج البلاد. ووفقا لمجلس الشباب الأمريكي الآسيوي الذي يقوده طلاب المدارس الثانوية الكوريون في منطقة شرق الولايات المتحدة، أعلنت مدينة "تينافلاي 테너플라이" في ولاية نيوجيرسي 뉴저지 يوم الرابع من أبريل عن تحديد يوم الحادي والعشرين من أكتوبر كل عام "يوم الهانبوك" وذلك لأول مرة خارج البلاد. وكتبت مدينة "تينافلاي" كلمة "كوريان" في اسم يوم الذكرى واستخدمت كلمة "هانبوك" كما هي أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن طلاب المدارس الثانوية الكوريون خططوا لتحديد "يوم الهانبوك" بعد بحث سبل لترك سجلات لدحض مزاعم الصين بأن "هانبوك" أصله من الثقافات الصينية. وقال المجلس إنه قرر تنفيذ عملية يمكن فيها ترك الأدلة التاريخية الصحيحة لأحفادهم من الجيل القادم، إزاء مزاعم الصين التي تعتبر نوعا من تشويه التاريخ الكوري القديم. ورأى المجلس أن تحديد "يوم الهانبوك" رسميا سيكون سلاحا لمكافحة مزاعم الصين في الجيل القادم، فأرسل الطلاب رسالة تطلب تحديد "يوم الهانبوك" إلى دوائر السياسة الأمريكية والسياسيين الأمريكيين وقد قبل بذلك عمدة مدينة "تينافلاي" لأول مرة في الولايات المتحدة.

وأكد عمدة المدينة في بيان الإعلان عن "يوم الهانبوك" أن "هانبوك" هو تقليد كوري، قائلا إن أصل "هانبوك" يرجع إلى عصر "غو جوسون 고조선" التي أسسها "دان غون 단군" في عام ألفين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين قبل الميلاد. كما أوضحت المدينة أنها تعلن عن "يوم الهانبوك" تكريما للعلاقات الخاصة مع كوريا. ومن المخطط أن يقوم المجلس لإقناع مدن أخرى في الولايات المتحدة بتحديد "يوم الهانبوك" أيضا.