بدء فعاليات أسبوع ثقافة الملابس الكورية التقليدية هانبوك





صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بأنها بدءت في تنظيم أسبوع ثقافة الملابس الكورية التقليدية "هانبوك" لموسم فصل الربيع لعام ألفين وواحد وعشرين في الفترة من التاسع إلى الثامن عشر من هذا الشهر. ويوجد هناك ثلاثة دور للسينما هي: "ميونغ دونغ " و"ميونغ دونغ يوك" و"بيكاداري" تدير برنامجا خاصا للهانبوك خلال هذه الفترة، حيث يمكن لأول ألف شخص يزورونها وهم يلبسون هانبوك، مشاهدة الأفلام الكورية بالمجان.

كما افتتح اليوم معرض خاص بعنوان " كي بوب وهانبوك" في ساحة دي دي بي في سيول وسيستمر حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر، وسوف يتم فيه عرض عدد من الملابس الكورية التقليدية التي كان بعض الفرق والمطربين والمطربات الكوريون بمن فيهم فرقة "بي تي إس" يرتدونها في فيديوهات الموسيقى أو على المسرح.

كما سيتم تنظيم مختلف برامج التعليم اليومي مثل "صنع هانبوك وتعديلها" و"صنع الحلي الخاصة لهانبوك" في ثلاث وعشرين ورشة عمل في مختلف أنحاء البلاد. علاوة على ذلك ستنظم سبع حكومات محلية مختلفة عددا من المعارض وفعاليات المعايشة التي تجمع بين هانبوك والثقافات المحلية.