تصاعد نفوذ وقوة تأثير الجيل الرقمي في كوريا

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يشهد المجتمع الكوري هذه الأيام بروز النفوذ الذي يمارسه جيل المولودين خلال الفترة من ثمانينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الثالثة. وهذا النفوذ بصفتهم مستهلكين وعناصر تنظيم ومواطنين ترتفع مكانتهم يوما بعد يوم، وبالتالي يوقعون الأجيال السابقة في حيرة في بعض الأحيان. وتتمثل أنواع تمرد الجيل الجديد في المطالبة بالكشف عن معايير الحوافز وتقديم التعويضات العادلة وبناء ثقافة التنظيمات الأفقية. وتتلخص خلفية نموهم في الرقمنة.

يُشار إلى أنه في العالم الرقمي يمارس الأفراد حق اتخاذ القرار ويرتبط بعضهم ببعض بعلاقات أفقية. ويعتقد الجيل الرقمي أن حق القرار الشخصي والميول الفردية يتوجب عليها أن تحظى بالاحترام. وبغض النظر عن العمر والرتبة، فإنهم يولون اهتماما كبيرا بالتواصل الأفقي. والكلمة الرئيسية الثانية لديهم هي الإنصاف، حيث إنهم حساسون بشأن تعارض المصالح الشخصية. أما الكلمة الرئيسية الثالثة فهي الفقر النسبي. فقد ولدوا في دولة غنية يبلغ فيها دخل الفرد ثلاثين ألف دولار، لكن أحوالهم الاقتصادية أصبحت أسوأ من جيل آبائهم. وبالنسبة لهم فإن أكثر الأمور صعوبة يتمثل في ممارسة التقشف وادخار النقود من أجل المستقبل.

في هذا الصدد، يرى العديد من الاشخاص أنه ينبغي على الأجيال القائمة، محاولة فهم وتحقيق التآزر مع الجيل الجديد. وعلى الرغم من وجود فجوات بين الأجيال دائما، إلا أن الفجوة أصبحت واسعة بعد ظهور الجيل الرقمي. من المعروف أن الفجوات تحدث صراعات إلا أنها قادرة على التحول إلى طاقة نمو من خلال تفهمها وحسن استغلالها. ولذلك قبل كل شيء يجب على الأجيال القائمة أن يبدؤوا في تغيير وجهات نظرهم حول الجيل الرقمي.