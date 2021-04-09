تصريحات يون يو جونغ في حفل بافتا تثير إعجاب البريطانيين

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سيطرت الممثلة الكورية "يون يو جونغ" الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة على حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا"، الذي أقيم أمس، باستخدام عبارة "البريطانيون المغرورون". فعندما كانت تتحدث بالإنجليزية عن سعادتها بالفوز، قالت إن فوزها له معنى وشرف خاص، لأن البريطانيين المعروفين بالغرور اعترفوا بها كممثلة جيدة مما أثار ضحكات كبيرة وتصفيقات. وقال تقرير نشرته وكالة رويترز إن كلماتها التي أطلقتها كمزحة أثارت ضحكات كبيرة، بينما قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية إن تصريحاتها أسعدت المشاهدين كثيرا. ويحظى فيديو كلمتها عبر تويتر برواج كبير، بينما ذكرت الصحيفة البريطانية أن المخرج السينمائي "إيدغا لايت에드가 라이트" كتب أنها فازت بلقب الحفل بتلك العبارة.

في هذا السياق، أجرت صحيفة فارايتي버라이어티 لقاء صحفيا مع الممثلة الكورية "يون يو جونغ" بعد الحفل حيث أوضحت أن وجهة نظرها الدقيقة تلك نشأت من تجربتها الشخصية. وقالت إنها زارت المملكة المتحدة مرات عديدة، وقبل عشر سنوات كانت تدرس التمثيل في جامعة كامبريدج 케임브리지. وفي ذلك الوقت شعرت بأنه كلهم يتظاهرون بأنهم نبلاء، ولكن بطريقة جيدة. وأضافت أن بريطانيا لديها تاريخ طويل والبريطانيون يعتزون بذلك. وبصفتها امرأة آسيوية شعرت بأنهم يتظاهرون كأنهم نبلاء. وقالت صحيفة فارايتي إن فوزها بجائزة الأكاديمية البريطانية زاد من احتمال فوزها بجائزة الأوسكار الأمريكية. لكن الممثلة يون ضحكت كثيرا وقالت إنها سُئلت نفس السؤال عدة مرات وأجابت أنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث.