أحمد لميسي: الخط العربي يميز الحضارة العربية

السيد/ أحمد لميسي شابٌ مغربي لديه هوايات متعددة، وهو يعيش في كوريا الجنوبية ويعمل كمدرس للغة العربية لغير الناطقين بها، وهو أيضا متخصص في تجويد القرآن الكريم وفائز في مسابقة لقراءة القرآن الكريم في المملكة المغربية.

وفي مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس يتلو بعض آيات من القرآن الكريم، ويقول إن المغاربة معروفون بالقراءة المغربية على مقام الحجاز المغربي الأندلسي.

ويشرح السيد/ أحمد لميسي حول مسابقات القرآن الكريم في المملكة المغربية، وكيف شارك فيها، ويقول إنه تعلم القرآن الكريم وحفظه في الكُتّاب، وقد ظل يحاول تتبع خطى كبار المقرئين المصريين والمغاربة.

ويتحدث السيد أحمد أيضا عن هوايته في الخط العربي، ويقول إن الخط العربي فيه جمالية وجاذبية تبهر الثقافات الأخرى، وهو يفضل الخط المغربي اعتزازا بهويته الوطنية، كما يتحدث عن ممارسته لرياضة التيكوندو التي تعلمها قبل مجيئه إلى كوريا، ويقول إن التيكوندو ليست مجرد رياضة وإنما دلالة على الحضارة الكورية.

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