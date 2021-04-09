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تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "فينغر بوست Finger Post" مطورة حل لإدارة علاقات العملاء.





مديرالتنفيذي "تشيه هي":

خبرتي في مجال تكنولوجيا المعلومات تتعلق في الغالب بخدمات الشركات، بما في ذلك حلول إدارة علاقات العملاء على وجه الخصوص. في أثناء فحص حجم السوق الخارجية والنظر في تقديم حلول إدارة علاقات العملاء الأجنبية، كنت متأكدا من الإمكانات الكبيرة لأنظمة إدارة علاقات العملاء للشركات. لقد أصبحت تعبيرات "بي تو بيB2B " و"بي تو سي B2C" من التعبيرات الطنانة هذه الأيام. "بي تو بي" تعبير يشير إلى علاقات شركات بشركات، بينما تعبير "بي تو سي" يعني علاقات شركات بمستهلكين. لقد قرأت مقالات إخبارية تفيد بأن شركتي نيفر وكاكاو، وهما شركتا التكنولوجيا الرئيسيتان في كوريا، مهتمتان بقطاع "بي تو بي"، واعتقدت أن حلول إدارة الأعمال سيكون لديها آفاق كبيرة.

تخصص السيد "تشيه" في هندسة الكمبيوتر في المرحلة الجامعية، وقد أسس شركة فينغر بوست، وهي شركة متخصصة في حلول إدارة علاقات العملاء، حيث كان مقتنعا بإمكانيات النمو الهائلة في هذا المجال بالذات. تشير عبارة "إدارة علاقات العملاء" إلى العملية التي تقوم فيها الشركات بجمع بيانات العملاء وتحليلها لإجراء أنشطة تسويقية تلبي احتياجات العملاء على أفضل وجه. بمعنى آخر، تسمح أنظمة إدارة علاقات العملاء للشركات بإدارة عملائها بشكل أكثر منهجية. وباستخدام خدمات إدارة علاقات العملاء بشكل فعال، يمكن للشركات تحديد العملاء المخلصين أو المهمين والاحتفاظ بهم. وفي الواقع، يمكن العثور بسهولة على خدمات إدارة علاقات العملاء في حياتنا اليومية.

مديرالتنفيذي "تشيه هي":

على سبيل المثال، يمكن لمشغل مطعم تقديم توصيات قائمة لعميل منتظم، لأن المشغل يعرف ذوق العميل. سيجد العميل بعد ذلك أنه من السهل اختيار قائمة الطعام، وبناء الثقة مع المطعم والشعور برغبة في زيارة المكان مرة أخرى. من خلال إدارة العملاء بهذه الطريقة البسيطة، يمكن للمطعم تأمين المزيد من العملاء المنتظمين. شهد عملاؤنا من الشركات الذين يستخدمون حلنا، زيادة في مبيعاتهم أو أرباحهم بنسبة 10 إلى 20 بالمائة. هذا يوضح أن إدارة العملاء مهمة للغاية وفعالة من وجهة نظر الأعمال.

حظيت سوق إدارة علاقات العملاء العالمية، التي نمت بسرعة عاما بعد عام، بفرصة أكبر في العام الماضي في أعقاب جائحة كورونا، لأن أنظمة إدارة علاقات العملاء، القائمة على الأساليب العلمية والتقنية، أصبحت ذات أهمية متزايدة وسط الصعوبات التي تواجهها الشركات التي تعتمد على الخدمات المباشرة. ووفقا لأبحاث السوق، بلغ حجم سوق إدارة علاقات العملاء العالمية 40.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي يبلغ 14 بالمائة من 2020 إلى 2027. وقد انضمت شركة "سيلز فورس Salesforce" الرئادة في هذا المجال إلى مؤشر داو جونز الصناعي في أغسطس من العام الماضي، وحلت محل شركة "إكسون موبيل" في قائمة أقوى ثلاثين سهما. وكما تعتبر شركة "سيلز فورس" هي المزود الرائد لخدمات إدارة علاقات العملاء في الولايات المتحدة، تعتبر "فينغر بوست" واحدة من أبرز شركات إدارة علاقات العملاء في كوريا، من خلال منتجها المميز المسمى "فينغر سيلز".

مديرالتنفيذي "تشيه هي":

"فينغر سيلزFingersales " هو حل لإدارة العملاء، ينظمم جميع التواريخ المتعلقة بالعملاء، بما في ذلك عمليات الشراء والشكاوى والاستفسارات، ويمكن تشغيله على الأجهزة المحمولة مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. ويمكن للمستخدمين أيضا الحصول على خدمات الإشعارات والمعلومات الأخرى من خلال الأدوات القابلة للارتداء مثل ساعات آبل وساعات سام سونغ غالاكسي. ويمكنه تلبية احتياجات المستخدمين الكوريين المهتمين باتجاهات العملاء بسهولة وسرعة أكبر، مقارنة بالبدائل الأجنبية.

يُستخدم "فينغر سيلز" بواسطة ما يقرب من 600 شركة، ولا يتعين على تلك الشركات تنزيل برامج معينة وتثبيتها. وبدلا من ذلك، يمكنها استخدام الخدمة فورا بمجرد الاشتراك في موقع "فينغر بوست" الإلكتروني والدفع. وهذا الحل ذو سعر معقول، مقارنة بخدمات إدارة علاقات العملاء الأجنبية التي تتكلف عموما الكثير لتقديمها وإدارتها. توفر "فينغر سيلز" العديد من المميزات المصممة خصيصا لبيئة الأعمال المحلية الكورية، وتحافظ أيضا على خدمة إدارة المتابعة. وعلى خلفية هذا الحل المبتكر، تعمل "فينغر بوست" على ترسيخ نفسها كواحدة من شركات إدارة علاقات العملاء الرائدة في كوريا، والتي يمكنها التنافس مع الشركات العالمية الشهيرة.

مديرالتنفيذي "تشيه هي":

يتم استخدام "فينغر سيلز" من قبل العديد من الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم في كوريا، حيث قدمنا حل إدارة علاقات العملاء المستند إلى السحابة على مدار السنوات السبع الماضية. يستخدم العملاء الخدمة السحابية عن طريق دفع رسوم معينة على أساس شهري. يمكن استخدامه من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستخدمين الأفراد أيضا. معظم العملاء راضون عن خدمتنا، حيث استمروا في استخدامها لفترة طويلة. أعتقد أنهم أدركوا نقاط القوة فيها، بما في ذلك الإدخال السهل والسريع للبيانات والاستخدام الفعال للبيانات المكثفة.

تدرس "فينغر بوست" توسيع استخدام منتجها "فينغر سيلز" إلى نطاق أكبر من المجالات. وقد تم استخدام برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بها بالفعل في الخدمات اللوجستية والبناء والتصنيع والتعليم. تدرس الشركة أيضا استخدام برنامج إدارة علاقات العملاء في قطاع "بي تو بي". ففي الوقت الحاضر، 68 في المائة من الشركات الكورية التي تزيد قيمتها السوقية عن 1 تريليون وون هي شركات "بي تو بي". ويمكن أن تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء الشركات على زيادة مبيعاتها في بيئة الأعمال غير المباشرة التي نتجت عن وباء كورونا. وهذا هو سبب اهتمام العديد من شركات "بي تو بي" بخدمات إدارة علاقات العملاء.

مديرالتنفيذي "تشيه هي":

نحن نستعد لإطلاق خدمتنا في منطقة جنوب شرق آسيا في النصف الثاني من هذا العام. عندما تنحسر جائحة كورونا، نخطط لاستكشاف السوق في كندا خلال العام القادم. وحاليا، نحن بصدد إنشاء شركة خارجية في نيويورك للتنافس مع مزودي خدمة إدارة علاقات العملاء الأجانب في السوق العالمية.

تقول التقارير إن أقل من 50 في المائة من الشركات الكورية قد أدخلت أنظمة إدارة علاقات العملاء حتى الآن. وقد نمت سوق إدارة علاقات العملاء في الدول الآسيوية، بما في ذلك كوريا، ببطء إلى حد ما، مقارنة بالأسواق في الولايات المتحدة وأوربا. وعلى الجانب الآخر، هذا يعني أن السوق الآسيوية لديها الكثير من إمكانيات النمو، ومن المؤكد أن نموذج نجاح "فينغر بوست" سيشكل سابقة جيدة في سوق إدارة علاقات العملاء في قارة آسيا.





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