تزايد رغبة الكوريين في السفر القصير

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اتضح أن الكوريين يفضلون وجهات السفر لمسافات قصيرة مثل غوام وفيتنام واليابان وتايوان كوجهات سفرهم المفضلة في الخارج بعد انتهاء جائحة كورونا. جاء ذلك في تقرير صدر عن وكالة السفر الكورية "إنتربارك تور" حلل 12 ألف و137 عميلا اشتروا "تذاكر الطيور المبكرة" والتي تسمى أيضا "تذاكر الطيران المجمدة" في كوريا، من 8 إلى 31 مارس.

وتشير " تذاكر الطيران المجمدة " إلى عرض ترويجي بحيث يتم بيعها مسبقا في شكل قسيمة لتذاكر ذهاب وعودة لمسافات قصيرة يمكن استخدامها لمدة عام واحد بعد رفع العزل الذاتي بين البلدين، أي من الوقت الذي يصبح فيه السفر إلى الخارج ممكنا رسميا. وأكبر ميزة لهذه التذاكر هي أنه يمكن استخدامها بسعر الشراء الأولي بغض النظر عن تقلبات الأسعار لمدة عام واحد من وقت التوفر. ووفقا لنتائج التحليل، وجد أن الكوريين يفضلون غوام بنسبة 34% كوجهة سفر لمسافات قصيرة في حقبة ما بعد كورونا. وتليها فيتنام بنسبة 17% واليابان بنسبة 17% وتايوان بنسبة 10%.

يُشار الى أنه نسبة لوباء كورونا لم يستطع الكوريين السفر للخارج لفترة طويلة، لذا كانت الاجازة الصغيرة، حيث يمكن الاسترخاء بعيدا عن الحياة اليومية هي الأكثر شعبية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت اليابان وتايوان، وهما دولتان اللتان تقل مدة الرحلة إليهما عن ساعتين، ويمكن زيارتهما بسهولة، شائعة أيضا.

الجدير بالذكر أن كليهما وجهات سياحية تمثيلية، وتحظى بشعبية لدى الكوريين لأنه يمكن زيارتها دون الحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت في التحضير للرحلة أو الرحلة نفسها. السبب في ذلك هو أنه من السهل تخفيف الرغبة في السفر دون أي أعباء حيث إنه مكان يمكن الذهاب إليه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع دون استخدام الإجازة والذهاب على الفور دون استعداد خاص.

وبالنسبة للمدن التي تحظى بشعبية لدى الكوريين، كانت "دا نانغ" في فيتنام، و"سونغسان" في تايوان، و"سابورو" في اليابان. في حالة "دا نانغ"، هناك العديد من المنتجعات والفنادق الكبيرة ذات المرافق الممتازة حيث يمكن الاستمتاع بكل شيء في مكان الإقامة، ولذلك فهي مفضلة للغاية بين العائلات التي لديها أطفال أو الأزواج الجدد. ويتمتع مطار "سونغشان" بأفضل إمكانية الوصول إلى وسط المدينة مقارنة بالمطارات الحضرية الأخرى في تايوان. وهو جيد بشكل خاص للانتقال إلى الوجهات السياحية الرئيسية في وسط المدينة باستخدام وسائل النقل العام.