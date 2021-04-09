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في الآونة الأخيرة، تحظى حملة "بشجاعة"، وهي جزء من حركة "zero waste" لتقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها، بشعبية كبيرة بين الشباب. ويبدو أن هذا يعكس وعي المواطنين باستخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة حيث ارتفعت الطلبات عبر الإنترنت وتوصيل الطعام بسبب انتشار كورونا.

بسبب تداعيات انتشار كورونا، يتزايد الطلب على المواد الغذائية التي يتم توصيلها. ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، ارتفع حجم طلبات الطعام بنسبة 78.6% عن العام السابق من 9.7 تريليون وون في عام 2019 إلى 17.4 تريليون وون في عام 2020. بما أن الوضع على هذا النحو، فإن عددا متزايدا من الشباب يدركون خطورة التلوث البيئي. وفي الشهر الماضي، أجرت شركة مسح استقصائي لما مجموعه 5،155 من الرجال والنساء البالغين، وقال أكثر من نصف المستجيبين، 57.5 %، "نحن نشعر بجدية بشأن الزيادة الأخيرة في النفايات التي يمكن التخلص منها". وعلى وجه الخصوص، قال 79.6% من المستجيبين إن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز السياسة الوطنية والجهود الفردية بشأن قضية النفايات.

يُشار الى أن بعض الشباب يمارس حركة "صفر نفايات"(Zero waste) لتقليل النفايات باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو تقليل العبوات. وعلى سبيل المثال، استبدال القش البلاستيكي بمنتجات الخيزران واستخدام أكواب شخصية قابلة لإعادة الاستخدام بدلا من الأكواب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. وعلى وجه الخصوص، يشارك بعضهم في حملة "بشجاعة"، من خلال زيارة المطاعم وتعبئة الطعام فيها بحاويات فارغة خاصة بهم لتقليل النفايات المنزلية.

وقد أصبحت هذه الحملة موضوعا ساخنا في العام الماضي عندما قام الممثل الكوري Ryu Jun-yeol بتعليق صورة تظهر مشهده وهو يضع سمكة في وعاء أخذه بنفسه، وليس كيسا بلاستيكيا في أحد المتاجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. حاليا، يمكن بسهولة العثور على العديد من الأشخاص الذين شاركوا في حملة حماية البيئة هذه على خدمات الشبكات الاجتماعية (SNS) مثل يوتيوب وانستغرام.