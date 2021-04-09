ارتفاع رغبة الكوريين في الاستهلاك الانتقامي

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وفقا لنتائج دراسة حديثة، اتضح أن واحدا من بين كل أربعة مواطنين في سيول قد تعرض لما يسمى "الاستهلاك الانتقامي" في الربع الأول، حيث انفجرت رغبة المستهلكين في الاستهلاك، التي تم قمعها منذ العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لنتائج استطلاع نشره معهد سيول في اليوم السابع، من بين 1200 مواطن في سيول، أجاب 24.3% أو 291 مواطنا بأن لديهم تجربة الاستهلاك الانتقامي بسبب كورونا. ويشير مصطلح "الاستهلاك الانتقامي" إلى ظاهرة تتفجر فيها الرغبة في الاستهلاك، بعد أن قمعتها عوامل خارجية. ومن بين المنتجات التي مارسوا فيها الاستهلاك الانتقامي أكثر من غيرها، احتلت الأطعمة الصحية والأغذية والمشروبات المرتبة الأولى بنسبة 44%. بعد ذلك احتلت الأجهزة الإلكترونية المرتبة الثانية بنسبة 20.3%، وتلتها السلع الكمالية وإكسسوارات الموضة بنسبة 13.1%. وفيما يتعلق بأكبر سبب للاستهلاك الانتقامي، قال 36.4% من المستجيبين الذين أجابوا بأنهم تعرضوا لاستهلاك انتقامي، إنه "للتعويض عن العقل المكتئب الناجم عن فيروس كورونا". وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أسباب مثل "للقيام بالتسوق الذي لم نتمكن من القيام به بسبب الامتناع عن الخروج" و"كاستهلاك بديل لاستهلاك المصاريف المستخدمة عادة للسفر المحلي والدولي". ومن ناحية أخرى، قال 10.1% من المستجيبين الذين ليس لديهم خبرة في الاستهلاك الانتقامي، إنهم على استعداد للمشاركة في الاستهلاك الانتقامي. وفيما يتعلق بالمجال الذي يخططون فيه للاستهلاك الانتقامي، كان السفر المحلي والدولي هو الأعلى بنسبة 28.3%. وتليها الأجهزة الإلكترونية بنسبة 17.4% والغذاء 16.3%.

وفي هذا الصدد، قال مسؤولون في صناعة التوزيع "إنه إذا انتشر التطعيم في المستقبل، فإن ظاهرة الاستهلاك الانتقامي ستصبح أكثر وضوحا. ولذلك، في المستقبل، سنقوم بإجراء مزيد من الحجر الصحي الشامل ونسعى جاهدين لتلبية طلبات المستهلكين بما يتماشى مع اتجاهات المستهلكين". قد تعمل مخاوف إعادة انتشار كورونا والتضخم كمؤثرات على الانتعاش الاقتصادي، على أمل أن يتعافى الاقتصاد الكوري والعالمي هذا العام إلى المستوى الذي كان عليه قبل تفشي كورونا.