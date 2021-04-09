تدشين معرض خاص بالكتب المصورة الكورية





بمناسبة الدورة السابعة والخمسين لأسبوع المكتبات، تنظم المكتبة الوطنية للأطفال والمراهقين معرضا خاصا بعنوان "كتبنا المصورة التي تتجول في مختلف أنحاء البلاد". وذلك في الطابق الثاني من المكتبة خلال الفترة من اليوم وحتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس القادم، أي على مدار مائة وتسعة وثلاثين يوما.

وكان قد فاز الكتاب المصور الكوري بعنوان "يجري قطار المترو" بجائزة بولونيا لاكازي 볼로냐 라가치 لأول مرة في عام ألفين وأربعة، وهو ما مثّل إشارة على وصول الكتب المصورة الكورية إلى المستوى العالمي. وظلت تلك الكتب تلعب دورا مهما في التعريف بقوة الثقافة والفنون الكورية من خلال ترجمتها وإصدارها في مختلف أنحاء العالم بما فيها الدول الأكثر تقدما من كوريا من حيث تاريخ الكتب المصورة. ويستهدف المعرض إلقاء الضوء على المكانة العالمية للكتب المصورة الكورية التي ظلت تنمو خلال الثلاثين عاما الماضية وتقريب المسافة بينها وبين القراء الكوريين باعتبارها مجالا فنيا يمكن فيه التمتع بجمال فن الرسم والأدب في آن واحد.

ويمكن في هذا المعرض الحصول على مائة وخمسة عشر نوعا من الكتب المصورة الكورية التي حصلت على حقوق التأليف في الخارج إلى جانب نسخها المترجمة. ويضم المعرض مختلف أنواع الإجنحة الخاصة، مثل جناح "الفنانون الذين يعرفون العالم بالكتب المصورة الكورية"، والذي يمكن فيه الالتقاء بعدد من فناني الكتب المصورة الكوريين الذين يحظون برواج بين قراء العالم. كما يوجد جناح بعنوان "العالم المترابط بالكتب المصورة"، ويتم فيه استعراض التبادلات الثقافية بين كوريا ومختلف الدول بواسطة الكتب المصورة، وجناح "نفس الكتاب وشعور مختلف" الذي يتحدث عن مظاهر الكتب التي تصبح مختلفة في أثناء عملية الترجمة والإصدار، إلى جانب جناح للصور الفوتوغرافية يمكن فيه معايشة الفوز بجائزة بولونيا لاكازي 볼로냐 라가치.

وقال مسؤول في المكتبة الوطنية إن الكتب المصورة ليست ممتلكات للأطفال فقط، ولكن للبالغين أيضا، حيث يشعرون بالراحة وينظرون إلى العالم من خلالها. وأعرب عن أمنياته بأن يتيح المعرض فرصة للتعريف بالمكانة العالمية للكتب المصورة الكورية التي تسهم في نشر الثقافة الكورية، وأيضا استكشاف متعة الكتب المصورة الكورية التي ترجمت إلى مختلف اللغات الأجنبية.