ارتفاع حجم مبيعات الملابس الصيفية

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مع استمرار الطقس الدافئ الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة عشرين درجة مئوية، يقوم الكثير من الكوريين بشراء ملابس صيفية بشكل مبكر مقارنة مع الأعوام السابقة. وكانت قد صرحت شركة "اوكشن 옥션" للتسوق عبر الإنترنت بأن مبيعاتها من التيشرتات بلا أكمام من الملابس النسائية زادت بدءا من الثالث عشر من الشهر الماضي إلى الثاني عشر من هذا الشهر بمائتين وخمسة وسبعين بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأن المبيعات من البلوزات بلا أكمام زادت بثمانية وستين بالمائة أيضا.

كما زادت المبيعات من الفساتين المصنوعة من أهم مواد الملابس الصيفية، وهي القطن والقُنب والكتان، بمائة وعشرين بالمائة. ليس هذا فقط، بل ارتفعت أيضا المبيعات من التيشيرتات الصيفية للرجال بثلاثمائة وتسعة وستين بالمائة، وزادت المبيعات من السراويل القصيرة المصنوعة من القطن والكتان بستة عشر بالمائة. كما ظهرت تداعيات الصيف المبكر في الطلبات على الأحذية، حيث زادت المبيعات من مختلف أنواع الأحذية الصيفية النسائية بحوالي مائة وأربعة وتسعين بالمائة، وزادت المبيعات من الأحذية المائية بخمسة وثلاثين بالمائة.

وقال مسؤول في الشركة إن استمرار الطقس الدافئ الذي يشبه الجو الصيفي يجعل من سوق الملابس والموضه تستعد بسرعة لاستقبال الصيف، مشيرا إلى أن الطلبات على مواد الموضه الصيفية المهمة تزداد سريعا هذه الأيام.