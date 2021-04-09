ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت الكوريين

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اتضح أن عدد مستخدمي الإنترنت في أوقات المساء ونهايات الأسبوع زاد زيادة كبيرة في كوريا نتيجة لوباء كورونا وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي. جاء ذلك في مسح أجري للتعرف على أشكال استخدام الخدمات واستيعاب الإعلانات عبر الإنترنت. وحسب تحليل المسح، اتضح أن نسبة الكوريين الذين يستعملون الانترنت بعد الساعة السادسة مساء في الأيام العادية زادت بسبعة بالمائة مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت نسبة الكوريين الذين يستخدمون الإنترنت في نهايات الأسبوع باثني عشر بالمائة.

وتُعزى هذه الظاهرة إلى صعوبة الخروج من البيوت بعد نهاية العمل ونهايات الأسبوع بسبب وباء كورونا. ومن حيث ترتيب خدمات البحث عن المعلومات حسب المنصات، احتلت "نيفر" المركز الأول بثمانية وثمانين بالمائة، وتلتها "يوتيوب" بسبعة وخمسين بالمائة، ثم غوغل بتسعة وأربعين بالمائة. وبالنسبة لقنوات مشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، احتلت يوتيوب المركز الأول باثنين وتسعين بالمائة، وتلتها نيتفليكس بستة وأربعين بالمائة، ثم نيفر بـاثنين وثلاثين بالمائة، وإنستغرام بواحد وثلاثين بالمائة.

يذكر أن زيادة استخدام المنصات مثل نيفر ويوتيوب يؤدي إلى التسوق عبر الإنترنت. فمن خلال الخدمات مثل نيفر ويوتيوب، تجري أنشطة الترفيه والبحث عن المعلومات وحتى التسوق في مساحة واحدة.