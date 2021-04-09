شركة كيوتشون للدجاج المقلي تتقدم لسوق الشرق الأوسط

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قالت شركة "كيوتشون إف آند بي" الكورية التي تدير سلسلة مطاعم "كيوتشون" للدجاج المقلي، يوم الاثنين الماضي إنها وقعت عقدا مع شركة "كلداري إخوان" الإماراتية للامتياز التجاري يوم العاشر من أبريل الجاري.

وأضافت الشركة الكورية أنه سيتم افتتاح أول مطعم لها للدجاج المقلي تحت اسم "كيوتشون" في دبي بموجب العقد الموقع بينها وبين شركة "كلداري إخوان" الإماراتية التي لديها خبرات واسعة في مجال إدارة شركات التوكيلات الغذائية في الشرق الأوسط.

وتخطط شركة "كيوتشون" الكورية لفتح 100 مطعم للدجاج المقلي في 9 دولة عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين ولبنان والأردن والمغرب، خلال السنوات الخمس القادمة.

يذكر أن الشركة الكورية التي تأسست عام 1991، تدير حاليا 47 مطعما للدجاج المقلي في ست دول على مستوى العالم، وهي: الصين والولايات المتحدة والفلبين وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا.

ويشار إلى أن حضور شركات التوكيلات الغذائية الكورية قد تجاوز دول جنوب شرق آسيا ليشمل الدول العربية والإفريقية، حيث افتتحت شركة "دالكوم كوفي" الكورية للمقاهي فروعا لها بالمغرب، لتصبح أول شركة كورية لتوكيلات المشروبات في شمال أفريقيا.

كما افتتحت شركة "سول بينغ" الكورية للحلويات الثلجية فرعا لها في الكويت، وسوف تعمل على توسيع نطاق أعمالها إلى دول المجلس الخليجي.