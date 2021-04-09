انطلاق التشغيل التجاري لأول مفاعلات محطة براكة في الإمارات

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هنأ السفير الكوري الجنوبي لدى الإمارات العربية المتحدة "كوان يونغ أو"، بالنيابة عن الشعب الكوري والحكومة الكورية، الشعب الإماراتي ببدء التشغيل التجاري لأول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية.

وقال السفير الكوري "كوان" إن نجاح محطة براكة للطاقة النووية يعد فخرا وطنيا للإمارات العربية المتحدة، ونجاحا منقطع النظير بالتزامن مع استعداد الإمارات للخمسين عاما القادمة.

وأضاف أن الإمارات قد أرست أساسا متينا للتنمية المستدامة على مدى الخمسين عاما القادمة، حيث تمكنت من تحقيق تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة بشكل أكبر، وإنشاء بنية تحتية للطاقة النظيفة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأكد السفير "كوان" أن المجتمع الدولي يشيد بمشروع محطة براكة للطاقة النووية باعتباره المشروع الأكثر نجاحا، مشيرا إلى أن الإمارات قدمت نموذجا رائدا يحتذي به بالنسبة للدول الجديدة المنضمة لقطاع الطاقة النووية في تنفيذ مشروع ناجح مع الالتزام الكامل بالمبادئ الدولية كالشفافية والأمان ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وقال إن مشروع محطة براكة النووية يمثل أهمية كبيرة بشأن العلاقات بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، فقد أصبح التنفيذ الناجح لهذا المشروع حافزا لتطوير العلاقات الثنائية بشكل سريع في مختلف المجالات، مما أدى إقامة علاقة مشاركة استراتيجية خاصة بين البلدين عام 2018.

وأكد السفير الكوري "كوان" أنه على ثقة من أن سيول وأبوظبي ستكونان من أكثر الشركاء الموثوق بهم الذين لا غنى عن بعضهم البعض في رحلة الخمسين عاما القادمة، بناء على التعاون المربح للجانبين الذي عززه البلدان من خلال التنفيذ المشترك الناجح لمشروع محطة براكة للطاقة النووية.

وفي السياق نفسه، بعث الرئيس الكوري "مون جيه إين" رسالة تهنئة لصاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاق التشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية.

وهنأ الرئيس "مون" في رسالته الشعب الإماراتي ببدء التشغيل التجاري لمحطة براكة، واصفا منشآت الطاقة النووية في المحطة بأنها "أيقونة للابتكار الإماراتي" و"رمز" للصادقة مع كوريا الجنوبية.

وجدد تأكيد عزم الحكومة الكورية على مواصلة المشاركة مع الإمارات من أجل ازدهارها المستمر.