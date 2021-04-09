السفير الكوري في الخرطوم يبحث مع وزير الاستثمار السوداني تعزيز التعاون الاقتصادي

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التقى السفير الكوري لدى الخرطوم "لي سانغ جونغ" بوزير الاستثمار والتعاون الدولي في السودان الدكتور "الهادي محمد إبراهيم" في مكتبه، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، خاصة في قطاع الاستثمار.

وأشاد السفير الكوري "لي" بالجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في السودان، والخطوات التي اتخذتها في الإصلاحات الاقتصادية لإعادة توازن الاقتصاد واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتحدث السفير "لي" عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكورية استعدادا لتنظيم مؤتمر كوريا – إفريقيا المقرر انعقاده في شهر ديسمبر القادم في سيول بهدف دعم الدول الإفريقية في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، موضحا أن السفارة الكورية ستوجه دعوة لوزارة الاستثمار السودانية للمشاركة في ذلك المؤتمر.

ومن جانبه، استعرض الوزير الدكتور "الهادي محمد إبراهيم" الفرص الاستثمارية في السودان، وقال إن قانون الاستثمار الجديد في مرحلة الإجازة النهائية عقب إجازته من مجلس الوزراء مؤخرا، مؤكدا أن القانون الجديد يحتوي على مميزات كبيرة للمستثمر الأجنبي، كما يتضمن مميزات لحماية المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في السودان.

وأوضح الوزير السوداني أن الحكومة الانتقالية تركز في المرحلة الحالية على الاستثمارات في المشروعات الرئيسية المتمثلة في البنى التحتية والإنتاج الزراعي والحيواني وتصنيع اللحوم بالإضافة للطاقة والمياه والاتصالات.