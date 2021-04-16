Dae-yong: 내일 아침에 일어나자마자 바로 후회할 거요.

ستندمين كثيرا غدا بمجرد استيقاظك من النوم...

아이고... 내 돈 50억, 아까워 죽겠네.

يا إلهي نقودي، 5 مليارات وون، يا لها من خسارة.

Seo-yeon: 지금두 아까워요.

استخسرها من الآن.





شرح التعبير

التعبير من كلمة واحدة وهي الفعل "아깝다">

아깝다: الشعور بالحزن والأسف لفقدان شيء يعد غاليا ومهما، أو الشعور بالأسف لعدم رغبتك في التخلي عن شيء ما أو شخص ما لأنه غالي، ويعني "أشعر بالخسارة لفقدانه". ولا يقتصر الاستخدام على النقود، فقد تصف الكلمة الوقت والفرص والمشاعر أو أي شيء قد تشعر بالحسرة على خسارته أو فقده، والفعل هذا فعل وصفي أو "형용사" وبالتالي ما قبله يأتي في موقع الفاعل. كـ "시간이 아까워!"





شرح الأمثلة

-정말 좋은 기회였는데 놓쳐서 많이 아까워…

-كانت فرصة جيدة، يا للأسف لأنني ضيعتها.

-친구가 사 준 케이크는 너무 예뻐서 먹기가 아까워요.

-الكعكة التي اشتراها صديقي لي جميلة جدا لذا استخسر أكلها.

가.며칠전에 산 지갑 잃어버렸어요.

-فقدت المحفظة التي اشتريتها قبل أيام.

나.많이 속사하겠어요. 정말 아깝네요.

-بالتأكيد أنت حزينة جدا. يا لها من خسارة.

가.여행 기간 중에 계속 비가와서 호텔안에서만 지냈어요.

-لم يتوقف المطر خلال فترة العطلة وقضيت طيلة الوقت داخل الفندق.

나.오랜만에 간 여행이었는데, 많이 아깝네요.

-كانت أول عطلة لك منذ فترة طويلة. يا للخسارة.



