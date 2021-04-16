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تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "إيزِن غلوبال"، مطورة خدمات الذكاء الاصطناعي المالية.

مدير التنفيذي "كانغ جونغ صوك ":

تأسست شركة " إيزن غلوبال" في عام 2016 كمطور للحلول المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اعتقدت أنه سيتم أتمتة جزء كبير من الخدمات المصرفية. وفي أثناء حضوري لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال في الولايات المتحدة، درست التسويق المستند إلى البيانات، ووجدت هذا الموضوع مثيرا للاهتمام، وتعلمت أنه من الشائع في الولايات المتحدة اتخاذ قرارات بناء على البيانات. وفي أثناء دراسة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وجدت أيضا أن الذكاء الاصطناعي مرتبط ارتباطا وثيقا بتسجيل الائتمان المصمم لإدارة المخاطر المالي،ة واستخدام البيانات لتحليل الاتجاهات الاجتماعية. باستخدام التكنولوجيا ذات الصلة، اعتقدت أنه سيكون من الممكن إنشاء أنظمة مالية مؤتمتة. مع وضع هذه الرؤية في الاعتبار، قمت بتأسيس هذه الشركة.

تسعى إيزن غلوبال إلى جلب الابتكار إلى الصناعة المالية من خلال تطوير منصات ذكاء اصطناعي متخصصة في البيانات المالية. أنشأ السيد كانغ هذه الشركة لتحقيق رؤيته في دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل.

مدير التنفيذي "كانغ جونغ صوك ":

في أوقات الأزمات، مثل الأوبئة أو الأزمات المالية، قد تعاني المؤسسات المالية من خسائر. وإذا حدث ذلك، فهل يمكن تغيير أنظمتها بقليل من الإشراف البشري أو بدونه؟ يمكن أن يوقف حلنا القروض تلقائيا ويقلل المخاطر في قطاعات معينة. ويمكنه تحليل البيانات بدقة وتحويل النتيجة إلى مصطلحات يمكن للمؤسسات المالية فهمها، كما أنه يقيس المخاطر ويديرها. من خلال تطبيق هذا النظام، يمكن للمؤسسات المالية تأمين العملاء وتطوير المنتجات وإدارة المخاطر وتحقيق إيرادات إضافية.

يمكن للحل المالي الذي تقدمه هذه الشركة والقائم على الذكاء الاصطناعي والمسمى "أباكوس" اكتشاف معاملات البطاقات غير المصرح بها وفحص لوائح القروض في البنوك وتصنيف مطالبات التأمين، باستعمال ملايين البيانات حول العملاء، مثل البنوك وشركات البطاقات وشركات التأمين. وفي أثناء التعامل مع المهام كل يوم، فإنه يتطور أكثر وأكثر. ويمكن أيضا استخدام "أباكوس" للتسويق. ومن خلال حل الذكاء الاصطناعي المالي هذا، يمكن للبنوك وشركات التأمين تقديم أسعار فائدة مخصصة أو منتجات مالية مصممة خصيصا للعملاء الأفراد، وهو ما يؤدي إلى تحسين كفاءة العمل والربحية أيضا.

مدير التنفيذي "كانغ جونغ صوك ":

يمكن الآن تقديم الخدمات المالية حتى لذوي الدخل المحدود. فقد يحصل الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الفواتير الطبية على ائتمانات، بناء على بيانات مختلفة. ويمكن لكمية هائلة من البيانات تحديد المخاطر المحتملة بدقة أكبر. في الواقع، فإن بعض الصناعات التي ظلت غير شعبية في الماضي تتألق الآن بشكل مشرق، بفضل الذكاء الاصطناعي. تشكل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والخبرة المالية المحورين الرئيسيين لهذا الحل المالي القائم على الذكاء الاصطناعي.

تمكنت هذه الشركة من تطوير محرك الذكاء الاصطناعي الفريد هذا بالتعاون مع أساتذة في معهد الذكاء الاصطناعي بجامعة سيول الوطنية والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا. في الوقت الحالي، يتم استخدام هذا الحل من قبل المجموعات المالية الرئيسية في كوريا، بما في ذلك "أوري بانك" و"أوري كارد" و"هيون ديه كارد"، و"سام سونغ للتأمين"، كما اكتسبت تقنية إيزن غلوبال أيضا شهرة خارج كوريا. وفي عام 2018، تم إدراجها في قائمة أفضل عشر شركات في مجال التكنولوجيا المالية بواسطة بنك ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ، واحتلت المركز الأول في أسبوع هونغ كونغ للتكنولوجيا المالية. وفي عام 2020، احتلت المرتبة الثانية في الفئة العالمية لجوائز "فينتك" التي أعلنتها سلطة النقد في سنغافوره. ولذلك تشتهر هذه الشركة بأنها مطورة رائدة للحلول المالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في السوق الآسيوية. وعلى خلفية براعتها التكنولوجية، تهدف إيزن غلوبال إلى التقدم في سوق جنوب شرق آسيا، من خلال خدمتها المصرفية الذكية التي تم إطلاقها بالفعل في فيتنام وسنغافوره.

مدير التنفيذي "كانغ جونغ صوك ":

تمكّن منصة الإقراض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة إيزن غلوبال والتي تسمى "كريديت كونيك "، الشركات المالية من العثور على العملاء وتطوير المنتجات وإدارة المخاطر وتشغيل الأنظمة. في دول مثل فيتنام وإندونيسيا وتايلاند واليابان وروسيا، تعمل المنصة بنفس الطريقة كما هو الحال في كوريا. بدأ تشغيل هذه المنصة بالفعل في كوريا وفيتنام، وسوف يتم إطلاقها في إندونيسيا قريبا، كما أن الاستعدادات جارية لإطلاقها في تايلاند. نخطط أيضا لاستكشاف السوق في ماليزيا واليابان على المدى المتوسط إلى الطويل.

"كريديت كونيكت" هو نظام أساسي قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لتوفير خدمات ائتمانية للعملاء، ويربط المؤسسات المالية بمنصات البيانات التي لديها عملاء مخلصون، في مجالات مثل التسوق عبر الإنترنت والرعاية الصحية والتعليم. وبينما يمكن للعملاء الحصول على خدمات القروض بسرعة وسهولة، يمكن أيضا للبنوك تأمين عملاء خاصين بهم من تلك المنصة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم إيزن غلوبال ببناء نموذج أعمال مربح للجميع بالتعاون مع الصناعة المالية الكورية، والتي تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها في جنوب شرق آسيا، حيث تقوم الشركة بتحليل بيانات العملاء في المنطقة الآسيوية لمساعدة المؤسسات المالية الكورية على التقدم وتوزيع خدماتها واستكشاف الأسواق الخارجية.

مدير التنفيذي "كانغ جونغ صوك ":

هدفنا يتمثل في هذه العبارة: "الذكاء الاصطناعي من أجل تمويل أفضل". يمكن للتكنولوجيا أن تخلق الأساس الذي يتم بناء عليه تقديم الخدمات المالية للمحرومين منها. يمكن تطبيق الحلول المالية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بغض النظر عن المناطق، وهو ما أعتقد أنه ميزة كبيرة. نهدف إلى النمو لنصبح شركة عالمية لتقديم الخدمات المالية القائمة على البيانات في مناطق مختلفة من العالم.

مع موجة الثورة الرقمية التي تجتاح الصناعة المالية في حقبة ما بعد جائحة كورونا، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين البيانات المالية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى إحداث تغييرات كبيرة. لكن هذا الطريق لا يزال طريقا جديدا لم يسلكه أحد من قبل. وبصفتها مطورا لمنصة الذكاء الاصطناعي المالية الممثلة لكوريا، تقود إيزن غلوبال طريق الابتكار الرقمي في القطاع المالي، حيث تسعى إلى استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لإفادة الناس في كل مكان، وجعل العالم مكانا أفضل للعيش فيه.