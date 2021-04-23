منصة نيفر تغير نظامها لتقييم المطاعم

ⓒ Getty Images Bank

قررت شركة "نيفر 네이버" مؤخرا إلغاء نظام تصنيف النجوم لتقييم المطاعم. وذلك من أجل القضاء على معاناة أصحاب المطاعم من ترك تصنيف النجوم المنخفض عمدا. وقد رحب أصحاب المطاعم بهذا القرار لأنهم ظلوا يعانون من تلاعب الشركات المنافسة بتصنيف النجوم من جهة، والسلوكيات غير المؤدبة من بعض الزبائن من جهة أخرى. ويقول أصحاب المطاعم إن نظام تصنيف النجوم الذي توفره شركة "نيفر" فقد الثقة بالفعل كما أنهم لا يثقون في نظام تقييمات الإيصال للشركة على وجه الخصوص. هو نظام لمنع المراجعات الكاذبة، حيث يمكن فقط للزبائن الذين اعتمدوا إيصالات المطاعم بمسح صورة الإيصال بالهاتف الذكي، وترك مراجعة في التطبيق.

ويؤثر النظام بشكل حاسم على ترتيب عرض المطاعم على صفحات الإنترنت عند البحث عنها لكن شركة "نيفر" لم تدره بشكل جيد، كما أساءت الكثير من شركات التسويق استخدام هذا النظام أيضا. على سبيل المثال، قدمت تلك الشركات عرضا لأصحاب المطاعم بأنها ستساعدهم على عرض مطاعمهم على الصفحات الأولى من خلال تخفيض تصنيف النجوم لمنافسيهم، مهددة بأنها ستقوم بالعكس إذا لم يقبلوا العرض.

بالإضافة إلى ذلك، كان يعاني أصحاب المطاعم من توتر كبير بسبب الزبائن الذين يتركون تصنيفا منخفضا دون سبب. وتم تسجيل عشرات المنشورات يوميا تشكو من مراجعات سيئة من الزبائن على مواقع خاصة بأصحاب المطاعم. لهذا السبب، قررت شركة "نيفر" إدخال نظام جديد يسمى بـ"سحابة وسوم" يعتمد على الذكاء الاصطناعي بدلا من نظام تصنيف النجوم القائم. وفي هذا النظام، يستخرج الذكاء الاصطناعي الكلمات الرئيسية المذكورة المتكررة من مراجعات الزوار. مثلاً عند البحث عن "مقهى إفطار متأخر في منطقة إيتيون 이태원" فسيعرض الذكاء الاصطناعي كلمات رئيسية تَظهر متكررة في المراجعات مثل "إيتيون" و"مطاعم شطيرة مشهورة" و"مطعم نظيف".

من ناحية أخرى، عبر عدد غير قليل من الناس عن أسفهم لتغيّر طريقة التقييم. وقالت موظفة اسمها "سونغ مين هيه 송민혜" إنها كانت تستعمل نظام تصنيف النجوم القائم بشكل جيد. وأضافت أنه إذا تغير النظام القائم إلى سحابة وسوم، فمن المحتمل أن يتم استبعاد الكلمات الرئيسية السلبية مما قد يصعب البحث عن مطاعم جيدة.

وعلاوة على ذلك، عبر بعض أصحاب المطاعم أيضا عن أسفهم لتغيير النظام. وقال مدير مطعم في إنتشون إن النظام القائم فيه عيوب عديدة لكن سحابة وسوم قد يسبب آثارا جانبية أخرى. وأضاف أنه كان من الأفضل تحسين النظام القائم، مثلا برفع معدل مسح الصور أو تقسيم تصنيف النجوم حسب عناصر، مثل "الطعم" و"النظافة" و"الخدمة" وغيرها.