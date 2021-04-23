مدرسة في كونغ جو تنظم برنامجا ربيعيا للترفيه عن الطلاب في ظل كورونا

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يَلفت انتباه الناس مؤخرا برنامج "نزهة الربيع داخل المدرسة" الذي عقدته مدرسة "كونغ جو 공주" الثانوية لعلوم الحياة. على أمل أن يكون هذا البرنامج مواساة كبيرة في فصل الربيع للطلاب المرهقين بسبب أزمة كورونا المطولة. وأوضحت المدرسة أن الطلاب في قسمَي إدارة البستنة وإدارة الزراعة نظموا هذا البرنامج الذي عقد بين يومي الرابع عشر والسادس عشر من هذا الشهر من أجل الترويج لإنشاء جمعية تعاونية في المدرسة وإرسال رسالة طاقة ربيعية وحب ومواساة إلى الطلاب الآخرين.

وقد تمكن الطلاب فيه من الاستمتاع بأجواء الربيع العاطفية في مساحات مختلفة مفتوحة مليئة بزينات الأزهار، حيث يتم التواصل بين مجموعات التعليم المدرسية. واستمتعوا أيضا بمناظر خلابة مختلفة تتناغم فيها الزهور الربيعية مثل التوليب والنرجس وزهور الفروستية.

يُشار الى أن معظم المدارس كانت قد ألغت خطط نزهة الربيع بسبب القلق من زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا. لذلك عقدت مدرسة "كونغ جو" هذا البرنامج داخل المدرسة مع الالتزام بقواعد الوقاية من كورونا ولوائح التباعد الاجتماعي، ولذلك فقد انتهى بسلامة.