كوريا تحتفل بيوم ذوي الاحتياجات الخاصة

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صادف يوم الثلاثاء 20 من ابريل يوم ذوي الاحتياجات الخاصة في كوريا. وفي يوم العشرين من أبريل من كل عام ظلت مختلف الجماعات المدنية تحتفل بيوم إعادة التأهيل منذ عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين، ومن ثم اختارته الحكومة الكورية كيوم لذوي الاحتياجات الخاصة في عام ألف وتسعمائة وواحد ثمانين. ومنذ ذلك الحين ظلت الحكومة الكورية تنظم مختلف الفعاليات ذات الصلة من أجل تعميق تفاهم أفراد الشعب مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز إرادتهم لإعادة التأهيل. وبمناسبة حلول الدورة الحادية والأربعين لهذا اليوم صرحت بلدية سيول بأنها ستكرم السيد "كيم يونغ اونغ 김영웅" رئيس المعهد الكوري لتعليم وتحسين الوعي بالإعاقة، بجائزة الرفاهية لعام ألفين وواحد وعشرين تقديرا لمساهمته في تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن السيد كيم لديه إعاقة، وقد ظل يعمل محاضرا خاصا لتحسين الوعي بالإعاقة منذ عام ألفين وواحد، حيث ألقى أكثر من مائة من المحاضرات على حوالي ثمانية آلاف شخص سنويا. ومن ناحية أخرى اختارت بلدية سيول الفترة ما بين التاسع عشر والثالث والعشرين من هذا الشهر كأسبوع خاص لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تنظم مختلف أنواع الفعاليات من أجل تحسين الوعي بالإعاقة وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة.