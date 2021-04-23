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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أمس بأنها أنتجت وأصدرت بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية كتاب كرتون عبر الإنترنت بعنوان "ارسم الحلم" من أجل تعزيز الوعي باحترام حقوق الملكية الفكرية. ويُشار إلى أن المحامي الكوري "لي يونغ اوك 이영욱" كان قد ألّف ورسم كتاب الكرتون.

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تساعد الدول الأعضاء المائة والثلاث وتسعين في الأمم المتحدة على تطوير نظم قوانين الملكية الفكرية الدولية المتزنة تلبية للطلبات الاجتماعية المتطورة. كما تقدم خدمات لتسوية النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في مختلف الدول. وقد ظلت الوزارة الكورية والمنظمة الدولية تعملان على مشروع إنتاج كتاب الكرتون الهادف إلى تعزيز الوعي باحترام حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة المحامي لي الذي يعمل رساما للكرتون أيضا. ويضم الكتاب مختلف القصص حول حقوق الملكية الفكرية بواسطة مغامرات تقوم بها شخصيات من الحيوانات حتى يفهم الناس من مختلف الفئات العمرية، بمن فيهم الطلاب في المدارس الابتدائية، بسهولة ممتعة.

ويمكن قراءة هذا الكتاب الكرتوني الصادر باللغات الكورية والإنجليزية والإسبانية من خلال زيارة موقع الوزارة الكورية على نيفر، وموقع المنظمة الدولية على الإنترنت. وقد كشفت المنظمة عن صدور هذا الكتاب الكرتوني بواسطة منشور أخير، وتخطط للترويج لها من أجل تدويله من خلال تقديمه إلى المؤسسات المسؤولة عن الملكية الفكرية في الدول الأعضاء فيها. وقال المحامي لي إنه فخور جدا بالمشاركة في المشروع وأعرب عن أمنياته بأن يساعد الكتاب أطفال العالم على التعرف على قيمة حقوق الملكية الفكرية.