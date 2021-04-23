رواج شراء الأعمال الفنية بغرض الاستثمار بين الشباب الكوريين

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مؤخراً، أصبح شراء الأعمال الفنية وسيلة واعدة للاستثمار بين الكوريين. ويرجع السبب في ذلك إلى طول أمد البقاء في البيوت بسبب جائحة كورونا وتفعيل منصات الأسواق الفنية عبر الإنترنت. خاصة تلقى طريقة الشراء المشترك المتمثلة في اختيار الخبراء لعمل فني معين ثم شراء مجموعة من الأشخاص له، رواجا كبيرا. هذه الطريقة تُشعرهم بامتلاك عمل فني قيم إلى جانب تحقيق الربح الناتج عن إعادة بيعه لاحقا.

فعلى سبيل المثال، اشترى سبعة عشر شخصا لوحة "السمك الذهبي" للرسامة الكورية " تشون كيونغ جا 천경자" مقابل خمسة ملايين وخمسمائة ألف وون في شهر فبراير من عام ألفين وتسعة عشر، وبعد شهرين فقط باعوها بثمانية ملايين ومائتي ألف وون ليحققوا تسعة وأربعين بالمائة من معدل العائد. ويتحمس جيل الشباب خاصة في فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر لهذا النوع من الاستثمار. وقد لعبت قوة النجوم مثل زيارة الفنان "آر إم RM " قائد فرقة بي تي إس" إلى مختلف المعارض دورا في إثارة اهتمامهم بلوحات الرسم.

في هذا الصدد، أوضحت "لي سون شيم 이순심" مديرة مؤسسة "ناو 나우" الفنية أن الفئات العمرية من مشتري لوحات الرسم أصبحت منخفضة لدرجة أن حوالي ستين بالمائة من المشترين في مختلف المعارض الفنية هم من الشباب. كما زادت مشاركة الشباب الكوريين كثيرا في مزاد "سيول اوكشن 서울옥션" الذي أقيم في شهر مارس الماضي ليسجل الأعلى من حيث نسبة العطاءات الفائزة في تاريخه. كما يرجع أحد أسباب هذه الظاهرة إلى اهتمامهم باستهلاك القيمة وتمتعهم بالتقاط صور الإثبات. وإزاء هذه الظاهرة يعبر الخبراء عن الترحيب والقلق في آن واحد.

فمن بين تأثيراتها الإيجابية: دخول الشباب في سوق لوحات الرسم التي كانت تدار تركيزا على المسنين بفضل انخفاض حائط الدخول إلى جانب توسيع قاعدة المتداولين فيها. كما يمكن تحقيق الإيرادات في حالة اختيار اللوحات الواعدة. وتعتبر المزايا الضريبية من الإيجابيات الأخرى. فعند شراء وبيع الأعمال الفنية يجب دفع عشرين بالمائة كضريبة ثابتة ولكن بالنسبة للوحات التي تقل أسعارها عن ستين مليون وون أو التي رسمها فنانون كوريون على قيد الحياة، فمن غير الضروري دفع ضرائب على الشراء والبيع.

ولكن على الأرجح سيواجه أولئك الذين يدخلون هذه السوق دون خطة مسبقة متمنين لتحقيق إيرادات عالية فقط إحباطا كبيرا لأنها متميزة بانخفاض قابلية التحويل إلى النقود بالمقارنة مع الأسهم وغيرها، وأيضا لأن تقدير قيمة معظم اللوحات التي رسمها فنانون جدد يستغرق سنوات عديدة على الأقل.

وقد قالت المحامية "يون بو هيونغ" مؤلفة كتاب "أنا أشتري لوحات رسم بدلا من حقائب شانيل 샤넬" إنه يمكن الحصول على المال بشرط بيع اللوحات وتلك العملية غير سهلة وتكلفة التداول كبيرة أيضا. وأكد "كيم يون صوب 김윤섭" مدير معهد أيف 아이프 لإدارة فن الرسم على ضرورة الاقتراب من السوق مع الوضع في الاعتبار النمو التشاركي مع الفنانين اعتمادا على رؤية متوسطة إلى طويلة المدى. كما أنه من المهم الوضع في الاعتبار مختلف العناصر، بما في ذلك الإتقان الفني والمعنى في تاريخ فن الرسم، عند قرار الاستثمار.

وقال "هونغ كيونغ هان 홍경한" الناقد الفني، إن الأعمال التي رسمها فنانون متوفون في مجال فن الرسم الحديث أو التي رسمها فنانون ذوو مكانة متوسطة تعد من الوجهات الاستثمارية المستقرة. وأضاف أنه من المفيد للمستثمرين المبتدئين الشراء بواسطة مزادات في حدود ما بين عشرة وعشرين بالمائة من الرواتب السنوية. وأنه من المهم أولا التسلح بالفهم الأساسي حول لوحات الرسم من خلال قراءة الكتب والاستماع إلى المحاضرات ذات الصلة.