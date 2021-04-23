كوريا تحتفل بيوم الأرض لتعزيز حماية البيئة العالمية





في كوريا الجنوبية، يتم إجراء العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز فهم الاستجابة لتغير المناخ والحث على انتشار الحياة منخفضة الكربون منذ عام 2009. وعلى وجه الخصوص، في الفترة من 22 إلى 28 أبريل من هذا العام، سيتم تنظيم حملة وطنية للترويج لأهمية ومعنى حياد الكربون ونشر العمل المناخي تحت شعار "استعادة الأرض الآن، مني محايد للكربون عام2050 "، حيث يُصادف هذا العام الاحتفال بالذكرى الـ51 على تأسيس "يوم الأرض". وأحد الأحداث التمثيلية ليوم الأرض هو حدث إطفاء الأضواء التي تنير المباني في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم إطفاء الأنوار لمدة 10 دقائق تقريبا من الساعة 8:00 مساء، وهو الوقت الأكثر نشاطا لاستهلاك الطاقة. وفي كوريا، من المقرر أن يقام الحدث هذا العام لمدة 10 دقائق تقريبا من الساعة 8:00 مساء يوم 22 أبريل.

وقد بدأ الاحتفال السنوي بيوم الأرض في الولايات المتحدة، عقب الكارثة البيئية التي سببها تسرب النفط في سانتا باربارا في عام 1969، والتي أدت إلى نفوق أكثر من 3500 طائر قبالة سواحل كاليفورنيا. وبهذا الحادث، في 22 أبريل 1970، دعا أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تخصيص "يوم الأرض" لإثارة الاهتمام العام بالقضايا البيئية. وحتى اليوم، في 22 أبريل من كل عام، يتم الاحتفال بـ"يوم الأرض".

تجدر الإشارة إلى أن المباني الحكومية لكل حكومة محلية والشقق والمعالم السياحية المحلية مثل برج إن سيول، المعروف أيضا باسم برج نامسان، وقصر سوون هواسونغ هينغونغ (수원화성행궁) سوف يشارك في حدث إطفاء الأضواء كل عام. ووفقا لتقرير وزارة البيئة، إذا قامت المباني التي ترغب في المشاركة في حدث إطفاء الأضواء بإطفاء الأنوار لمدة 10 دقائق، فهناك تأثير في تقليل حوالي 52 طنا من ثاني أكسيد الكربون. وهذه هي نفس كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها 7900 شجرة صنوبر تبلغ من العمر 30 عاما سنويا.