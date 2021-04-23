استطلاع للرأي حول موقف الموظفين الجدد من نظام العمل من المنزل

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وسط انتشار فيروس كورونا، اتضح أن 6 من بين كل 10 موظفين جدد بدؤوا وظائفهم بطريقة غير مباشرة. جاء ذلك في مسح أجرته شركتا "جاب كوريا" و"ألبامون" مؤخرا، على 425 موظفا جديدا تم توظيفهم في غضون عام حول تجربتهم في العمل من المنزل. وكانت قد أعلنت شركة "جاب كوريا"، وهي منصة للوظائف، يوم 8 أبريل عن نتائج مسح حول تجربة الموظفين الجدد في العمل من المنزل تحت عنوان "أول عمل بطريقة غير مباشر". وأجاب 250 منهم، أي بنسبة 58.8%، بأنهم "لديهم تجربة في العمل من المنزل".

وعند السؤال عن الشعور بالعمل من المنزل قبل حتى التكيف مع العمل مع الشركة، احتلت الإجابة التي تقول: "لقد شعرتُ بالحرج لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل وكيف أفعل ذلك" المرتبة الأولى بنسبة 30.4 %. كما أجاب 26.4% من المشاركين بـ"كنت سعيدا لأنني لم أعاني من ضغوط وقت الذهاب إلى العمل والإياب منه"، واحتلت المرتبة الثانية.

وبالإضافة إلى ذلك، قال البعض: "لقد شعرتُ بخيبة أمل لأنه لم تتح لي الفرصة لرؤية العمل والتعلم منه" بنسبة 25.6%، بينما قال آخرون "كان من الجيد أن أكون قادرا على تخفيف عبء انطباعي الأول" بنسبة 14.8%. وعند سؤالهم عما إذا كانوا قد عانوا من أي إزعاج في أثناء العمل من المنزل كموظف جديد، أجاب 50.8% من المشاركين الذين لديهم تجربة في العمل من المنزل بـ "لا". وعلى الرغم من أن المشاعر التي شعر بها الموظفون الجدد في أثناء العمل من المنزل كانت سلبية إلى حد ما، فإن عدد الموظفين الجدد الذين شعروا بعدم الارتياح للعمل من المنزل نفسه كان أقل من النصف بنسبة 49.2%. وفيما يتعلق بالسؤال عن سبب شعورهم بعدم الراحة في العمل من المنزل، أجاب 33.3% من المستجيبين بأنهم واجهوا صعوبات عند إجراء استفسارات تتعلق بالعمل أو طلب التعاون من الإدارات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ردود مثل "لقد شعرت بالإحباط لأنني لم أستطع تلقي ردود الفعل المباشرة وجها لوجه" بنسبة 27.6%، و"نظام العمل من المنزل لم يتم إعداده بشكل صحيح" بنسبة 17.1%.