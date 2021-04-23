شركة ماكدونالدز تطلق وجبة باسم بي تي إس

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تخطط شركة "ماكدونالدز"، وهي شركة أمريكية، تعد أكبر سلسلة مطاعم تقدم الوجبات السريعة في العالم، لإطلاق وجبة "بي تي إس" في 49 دولة في 6 قارات، بالتعاون مع فرقة البوب الكورية "بي تي إس". ووفقا لخطة الترويج العالمية التي أعلنت عنها ماكدونالدز يوم التاسع عشر، تخطط الشركة لتوسيع مبيعاتها تدريجيا إلى 49 دولة في 6 قارات بعد تقديم وجبة بي تي إس في 11 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الشهر القادم.

الجدير بالذكر أن "وجبة بي تي إس"، التي تقدمها ماكدونالدز هذه المرة، تتكون من القوائم التي يحبها أعضاء بي تي إس. حيث إنها تتكون من 9 إلى 10 قطع من تشيكن ماك ناجتس، وبطاطس مقلية، وكولا، وصلصة الفلفل الحلو وصلصة الكاجون التي طورتها ماكدونالدز كوريا. وسوف يتم بيعها في إصدارات محدودة من 26 مايو إلى 20 يونيو. وفي كوريا، اعتبارا من 27 مايو، يمكن للزبائن طلب وجبة بي تي إس من خلال متاجر ماكدونالدز وخدمة طلب الطعام من السيارة، درايف ثرو، في جميع أنحاء البلاد أو من خلال خدمة ماكدليفري.

وفي هذا السياق، حللت وسائل الإعلام الأجنبية أن ماكدونالدز تعاونت مع فرقة بي تي إس، نجمة الكيبوب العالمي، لزيادة أداء المبيعات العالمية، والتي كانت بطيئة بسبب جائحة كورونا. وكانت شركة ماكدونالدز قد أطلقت في العام الماضي وجبة خاصة للمشاهير مع نجم الهيب هوب ترافيس سكوت وآخرين، ونجحت في السوق الأمريكية. ومع ذلك، قالت قناة "سي إن بي سي CNBC" التلفزيونية، وهي وسيلة إعلامية متخصصة في الاقتصاد الأمريكي، "إن شركة ماكدونالدز تتعاون مع بي تي إس الفرقة العالمية الشهيرة، وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها ماكدونالدز وجبة خاصة بشخص مشهور في أكثر من سوق واحد".

يُشار الى أنه مع بدء التطعيم وظهور إشارة على الانتعاش الاقتصادي، فأن ماكدونالدز أطلقت قائمة مجموعة محدودة الإصدار كوسيلة لجذب المستهلكين إلى المطاعم مرة أخرى. وبالنظر إلى أن فرقة بي تي إس فرقة عالمية تمتلك قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم، فمن المتوقع أن تسهم وجبة بي تي إس في زيادة مبيعات ماكدونالدز بشكل كبير بما يتجاوز النجاح الذي حققته قوائم ماكدونالدز الشهيرة سابقا.