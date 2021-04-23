نورة بنت تشوي: أستعمل قدراتي اللغوية في خدمة الناس

اليوتيوبر الكورية نورة بنت تشوي التي تقدم فيديوهاتها على يوتيوب باللغة العربية تقول إن من أكثر الصعوبات التي يواجهها الكوريون الدارسون للغة العربية الفارقُ الكبير بين الفصحى واللهجات العامية، ولذلك فقد استهدفت تعلم بعض اللهجات العربية، خاصة الخليجية، نظرا لوجود عدد كبير من مواطني تلك الدول في كوريا، وذلك من خلال مشاهدة المئات من حلقات المسلسلات الخليجية. وتقارن نورة في مقابلة مع القسم العربي بين مختلف اللهجات العربية وتقول إنها ترغب في تعلمها جميعا نظرا للخصائص المميزة في كل منها.

وتضيف نورة التي تزوجت مؤخرا أنها لم تكن تتوقع أبدا أن تتزوج وسط أزمة كورونا، ولكن كان يجب عليها أن تتخلى عن عدد من الأشياء الإضافية من أجل إتمام الزواج. ونظرا لأنه حتى أفراد الأسرة الواحدة يختلفون فيما بينهم، فإنه من الطبيعي أن تحدث بعض المشاكل بين الزوجيْن اللذين جاءا من أسرتين مختلفتين، مؤكدة على ضرورة التسامح بين الزوجين.

وتقول اليوتيوبر الكورية نورة بنت تشوي إنها تعمل كمترجمة طبية ليس فقط للحصول على المال، وإنما أيضا لاستعمال قدراتها وموهبتها اللغوية في خدمة الناس، خاصة المرضى العرب في كوريا، الذين يأتون للعلاج من مكان بعيد ويعاني بعضهم من سوء الحالة النفسية. وكيوتيوبر تسعدها الرسائل من البنات الصغيرات اللاتي يعتبرنها مثل نجمة كبيرة، وهو ما يجعلها تشفق على حياة الفنانين المشهورين.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".