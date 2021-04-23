المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم مسابقة للغة الكورية

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نظم المركز الثقافي الكوري في القاهرة مسابقة للمصطلحات الكورية القديمة المكونة من 4 رموز لدارسي اللغة الكورية في مصر، وذلك عبر الإنترنت يوم الخامس عشر من هذا الشهر.

وقد أقيمت هذه المسابقة من أجل دعم الطلاب المصريين في معهد سيجونغ لتعليم اللغة الكورية، الذين يرغبون في إجراء التدريس وجها لوجه، في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا.

وقد سبق للمركز أن نظم محاضرة ثقافية تحت عنوان "تعلم اللغة الكورية من خلال الكي بوب" في شهر مارس الماضي، ثم قدم فيديو المحاضرة عبر يوتيوب ليتجاوز عدد مرات مشاهدته ألف مرة بعد مرور أسبوع واحد فقط.

وقبل أن يقيم المركز تلك المسابقة، قام بإنتاج وتوزيع مواد تعليمية من المصطلحات الكورية القديمة على جميع الدارسين في المعهد وتلقى طلبات المشاركة فيها، وقد شارك 15 طالبا وحضرها أكثر من 30 من محبي الثقافة واللغة الكورية في مصر.

وأبدى المشاركون اهتماما كبيرا وهتفوا كلما طُرح سؤال وتم تقديم إجابة عليه. وخاصة أظهروا الكثير من الاهتمام بمقاطع الدراما التي عرضت خلال المسابقة، مما يؤكد على حبهم الكبير للغة والثقافة الكورية.

وقالت الطالبة "يارا محجوب" الفائزة بالمركز الأول إنها كانت سعيدة بتعلم تعبيرات كورية ممتعة خلال هذه المسابقة، وكانت أكثر سعادة بالفوز. وأعربت عن عزمها مواصلة دراسة اللغة الكورية.

وينوي المركز الكوري عرض جميع فعالياته المقامة عبر الإنترنت، بما في ذلك هذه المسابقة، في قناته على يوتيوب، من أجل مساعدة دارسي اللغة الكورية. وبهذه المناسبة قال "أو صونغ هو" مدير المركز الثقافي الكوري إن المركز سيواصل تنظيم فعاليات مختلفة على الإنترنت، والتي لن تكون فقط ثقافية وإنما أيضاً ستكون بمثابة مصدر تعليمي لدارسي اللغة الكورية.

وأضاف أن المركز سيسعى في المستقبل لتطوير مختلف برامج تعلم اللغة الكورية عبر الإنترنت وجعل الأزمة الحالية الناتجة عن وباء كورونا فرصة لنشر اللغة الكورية بين الكثير من المصريين.