ⓒ Sookmyung Women's University

سينظم المتحف التابع لجامعة "سوك ميونغ" النسائية معرضا بعنوان "التطريز الكوري بين الماضي والحاضر" على الإنترنت حتى يوم 24 من شهر يونيو القادم احتفالا بعام الحوار الثقافي الكوري الإماراتي المقام في عامي 2020 و2021.

ويمكننا زيارة هذا المعرض بالمجان عبر موقع غوغل للفنون والثقافة، إلى جانب موقع المعرض الرسمي على الإنترنت، حيث يمكننا الاستمتاع به باللغات العربية والكورية والإنجليزية.

وفي هذا المعرض يتم استعراض مختلف الأعمال الماضية والحاضرة للتطريز الكوري الذي يعتبر واحدا من أهم الفنون التقليدية والحياتية الكورية، وبالتالي فإن هذا المعرض يقوم بدور في نشر الثقافة الكورية التقليدية في مختلف أنحاء العالم إلى جانب الإمارات.

كما يقدم المعرض "هيونغ بيه" أي الشارات، و"هوسو"، وتطريز البلاط الملكي، وتطريز عامة الناس، والشاشات المطرزة القابلة للطي، والتطريز العتيق والحديث، بالإضافة إلى تاريخ التطريز في كوريا بما يمثله من إخلاص وأمل وجمال.