تعاون بحثي بين جامعة آجو الكورية ومؤسسة الطاقة النووية الإماراتية

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صرحت جامعة "آجو" الكورية مؤخرا بأنها أبرمت مع "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" مذكرة تفاهم توفر إطارا للتعاون بينهما في مجال البحث والتطوير والابتكار في قطاع الطاقة.

وقد وقع مذكرة التفاهم رئيس الجامعة الكورية "بارك هيونغ جو" والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإماراتية محمد إبراهيم الحمّادي.

وتعزز المذكرة التعاون المستمر بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في مجالات البحث والتطوير، بما من شأنه تقوية العلاقات بين البلدين وفتح الأبواب أمام الفرص الجديدة في مختلف المجالات في قطاع الطاقة في كل منهما.

وجاءت مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بعيدة المدى للاستثمار في البحث والتطوير لدعم عملية التطوير المستمر والابتكار في قطاع الطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى دعم تطبيق الخبرات والتقنيات الخاصة بالطاقة النووية في القطاعات الأخرى ذات الصلة.

وتعد "جامعة آجو" التي تأسست في عام 1973 من أهم الجامعات البحثية الرائدة في مجالات الهندسة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أنها المؤسسة الأكاديمية الأولى في كوريا الجنوبية التي تؤسس مركز أبحاث متخصصا في الطاقة.

أما المؤسسة الإماراتية فقد تأسست في عام 2009، وتستهدف توفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية. وقد نجحت مؤخرا في بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية والتي تنتج حاليا 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للمنازل وقطاعات الأعمال في جميع أنحاء الإمارات.