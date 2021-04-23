إنشاء مصنع كوري لإنتاج مجموعات التشخيص في المغرب

ⓒ Getty Images Bank

أتمت شركة "بي سي إل" الكورية إنشاء مصنع لإنتاج مجموعات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المغربية، التي تربط بين الشرق الأوسط وأوربا وإفريقيا، لتصبح بذلك أول شركة كورية في هذا المجال.

وقالت المديرة التنفيذية للشركة "كيم سو يون" إن إنشاء المصنع هناك جعل من الممكن إمداد كمية كبيرة من مجموعات التشخيص بوتيرة أسرع إلى مختلف أنحاء العالم من خلال التغلب على القيود الزمنية والمكانية.

يذكر أن المديرة "كيم" زارت المغرب والتقت بالعديد من الشخصيات البارزة هناك من أجل التشاور حول المجموعات الكورية. وقد التقت بوزير الصناعة المغربي من أجل التعريف بمختلف التقنيات والمنتجات الطبية التي تنتجها شركتها.

كما اجتمعت برئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة من أجل مناقشة سبل تقديم الأدوات الطبية الكورية الإبداعية التي تسهم في تطوير مستشفى الجامعة المغربية. وبالإضافة إلى ذلك التقت برئيس شركة "غيغا لاب" المغربية الرائدة في توزيع المعدات والكواشف الطبية من أجل نقل التقنية وطرق الإنتاج مما سيجعل من الممكن إنتاج مجموعات التشخيص المماثلة للمجموعات المصنوعة في كوريا في مصنع الشركة الجديد في المغرب.

ومن خلال هذا المشروع ستقوم "بي سي إل" ببيع أدوات التشخيص حصريا في المغرب. واعتبارا من الشهر القادم ستنتج 200 ألف مجموعة تشخيص شهريا هناك.