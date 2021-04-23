مغادرة الدفعة الـ25 من وحدة دونغ ميونغ الإثنين الماضي إلى لبنان

ⓒ The Dong-Myung Unit in Lebanon

غادرت كوريا الدفعةُ الـ25 من وحدة دونغ ميونغ العسكرية الكورية يوم الاثنين الماضي متوجهة إلى لبنان من أجل أداء مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.

وصرحت القوات البرية الكورية بأنها أقامت مراسم خاصة لتوديع الدفعة في مقر فريق دعم السلام الدولي بمدينة إنتشون يوم الجمعة الماضي.

وحضر مراسم الوداع رئيس أركان القوات المسلحة "نام يونغ شين" و251 جنديا أعضاء الدفعة الـ25.

وقد تم اختيار هؤلاء الجنود من خلال منافسة بلغت نسبتها واحدا إلى خمسة في المتوسط، ثم خاضوا مختلف التدريبات إلى جانب تعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية.

كما تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا مع الالتزام بالتدابير الوقائية. وتتميز هذه الدفعة الجديدة بتعزيز القوى العاملة التخصصية من أجل زيادة القدرة على تنفيذ المهام.

ومن بينهم الرقيب "كيم جو هوان" الذي يعد من قدامى المحاربين ولديه خبرة في المشاركة في القوات الكورية في العراق مرة واحدة، وفي أفغانستان مرتين، وفي لبنان أربع مرات.

ومنهم أيضا المترجم "بيه صونغ جون" الذي كان يعمل كمترجم في الدفعة الـ13 من وحدة "دونغ ميونغ".

ومن المقرر أن تقوم الدفعة الجديدة بأداء مهامها لمدة ثمانية أشهر. تجدر الإشارة إلى أن وحدة دونغ ميونغ العسكرية أرسلت لأول مرة في عام 2007 بناء على طلب من الأمم المتحدة.

وظلت تقوم بمهامها خلال الـ15 عاما الماضية. ويبلغ عدد الجنود التراكمي في تلك الوحدة حوالي سبعة الآف جندي.