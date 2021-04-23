Hyun-ju : 당분간 나 백수된 거 엄마아빠한텐 비밀이다. 알면 바로 결혼 압박 들어온다.

لا تخبر أمي وأبي أنني أصبحت بلا عمل. إذا عرفا سيبدأن الضغط علي لأتزوج.

Do-kyum : 결혼이 그렇게 싫어?

هل تكرهين الزواج بهذا الشكل؟

사실 나 5년 전에 그 남자랑 누나 결혼할 줄 알았어.

في الحقيقة، لقد اعتقدت أنك ستتزوجين ذلك الرجل الذي كنت تعرفينه قبل 5 سنوات.

Hyun-ju : 아... 그 때...

أه... في ذلك الوقت.

Do-kyum : 말 나온 김에 물어봐도 돼? 왜 헤어진 건지.

بالمناسبة، هل يمكنني أن أسأل؟ لماذا انفصلتما؟





شرح التعبير

ينقسم التعبير إلى جزئين رئيسين وهما :

-الفعل물어보다” ": يسأل أو يجرب أن يسأل

아,어도 되다- : يُضاف إلى الأفعال للتعبير عن إمكانية فعل شيء بعينه أو يعني طلب الموافقة أو السماح على فعل أو تصرف بعينه

تجدر الإشار إلى أن الفعل"물어보다" من الأفعال التي تتغير كليا عندما تستخدم في صيغة الاحترام أو النوبيمال إلى "여쭤어보다"

ويعني التعبير "물어봐도 돼? ": هل يمكن أن أسأل؟ أو هل تسمحين لي أن أسأل؟





شرح الأمثلة

-아까 만난 사람이 누군지 물어봐도 돼요?

-هل يمكن أن أسألك من الشخص الذي قابلته قبل قليل؟

-엄마, 나 의사선생님한테 이제 아이스크림 먹어도 되는지 물어봐도 돼?

-أمي هل يمكنني أن أسأل الطبيب إذا كان من الممكن أن أتناول المثلجات الآن؟

나. 아니야. 감가 다 나으면 그때 먹어.

-لا، بعد أن تشفي تماما من البرد يمكنك تناوله.

-선생님 제가 뭐 하나 여쭤봐도 돼요?

-يا أستاذ، هل يمكنني أن أسألك سؤالا واحدا.

-신발을 신고 들어가도 돼요?

-هل يمكنني الدخول بالحذاء؟

-여기 사진을 찍어도 돼요?

-هل يمكن التقاط صور هنا؟



