ⓒ Neurocle

تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "نيوروكل Neurocle"، مطورة برمجيات التعلم العميق.

مدير التنفيذي "لي هونغ صوك ":

تهدف شركة "نيوروكل 뉴로 클" إلى تمكين أي شخص من استخدام الذكاء الاصطناعي. نحن نركز على مجال رؤية التعلم العميق، على وجه الخصوص. يمكن تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في مجالات لا حصر لها، لكنّ المهندسين المهرة هم فقط من يمكنهم التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة للغاية في الوقت الحالي. لقد طورنا منتجا برمجيا مصمما لمساعدة المزيد من الأشخاص، بمن في ذلك غير الخبراء، على استخدام التكنولوجيا الصعبة بسهولة ويسر، حتى يتم استخدام التكنولوجيا على نطاق أوسع وتحقيق قيمة أكبر.

قد يكون مصطلح "التعلم العميق" غير مألوف للكثير من الناس. هذه العملية تشير الطريقة التي يتعلم بها الكمبيوتر أداء المهام البشرية، مثل التعرف على الأصوات واكتشاف الأشياء وتصنيف الصور. وتكنولوجيا التعلم العميق لديها مجالات متعددة، من بينها تتخصص شركة نيوروكل في مجال تحليل الصور، من بين أمور أخرى.

مدير التنفيذي "لي هونغ صوك ":

لتطوير تقنية الرؤية بواسطة التعلم العميق، نجهز قاعدة بيانات تتضمن الكثير من الصور المختلفة كبيانات تدريبية. يتم وضع بيانات الصورة في الشبكات العصبية التي يتم تدريبها، وتقوم خوارزمية الشبكات العصبية بعد ذلك بقراءة الصور تلقائيا. يمكن استخدام تقنية الرؤية بالتعلم العميق في مجالات مختلفة. على سبيل المثال، عندما تمر أمتعة عبر ماسحات الأشعة السينية عند نقاط التفتيش الأمنية بالمطار، يقوم عمال الفحص بفحص كل قطعة من الأمتعة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أي مادة خطيرة. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي إدارة هذه العملية تلقائيا. يستخدم الأطباء الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لرؤية الهياكل الداخلية للجسم، ويمكن أن تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي في اكتشاف أي جزء غير طبيعي قد يفوّته الأطباء. في التصنيع، يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي تحديد المنتجات المعيبة تلقائيا عن طريق استخدام صورة المظهر الخارجي للبضائع.

في عصر جائحة كورونا، انتشر مفهوم "عدم التلامس" في مختلف المجالات، وبالتالي صارت تقنية التعلم العميق لتحليل الصور ذات أهمية متزايدة. فمثلا عند وقوع حادث مروري، يكتشف الذكاء الاصطناعي نوع السيارة ومدى الضرر فقط عن طريق الصور، ثم يحسب تلقائيا تكاليف الإصلاح والتعويض. ويمكن أيضا استخدام تقنية الرؤية بالتعلم العميق في المتاجر الأوتوماتيكية، فبعد أن يتم تدريب أجهزة الكمبيوتر على تعلم صور البضائع، فإنها تتعرف وتصنف منتجات معينة يختار العملاء شراءها. ويمكن تطبيق هذه التكنولوجيا أيضا في إنشاء أنظمة الأمان في مداخل المباني، بحيث إذا دخل شخص لا يرتدي كمامة إلى مبنى ما، فإن نظام الأمان يقيد دخوله بعد تحليل الوجه ومقارنته بالوجه الذي يرتدي الكمامة. وهذا يعني أن التحكم في الدخول بدون تلامس ممكن. ووسط تزايد الطلب على الخدمات الخالية من الاتصال، نما أيضا الطلب في السوق على هذه التكنولوجيا، لكن كان من الصعب بالفعل استعمالها. فمن أجل استخدام تقنية التعلم العميق، من الضروري دعوة المهندسين ذوي المعرفة المهنية، ولكن في الواقع، من الصعب نشر مثل هؤلاء المهندسين في كل موقع صناعي. وقد تساءلت شركة "نيوروكل" عن كيفية حل هذه المشكلة.

مدير التنفيذي "لي هونغ صوك ":

إذا نظرنا إلى فترة منتصف التسعينيات من الماضي عندما بدأ استخدام الإنترنت، فإن عملية إنشاء مواقع الويب كانت تتضمن أحدث التقنيات في ذلك الوقت، وكانت تلك التكنولوجيا بالكامل فقط لدى المهندسين المدربين الذين درسوا هندسة الكمبيوتر. لكن في هذه الأيام، يمكن لأي شخص إنشاء موقع ويب بسهولة ودون خبرة هندسية، بعد أن تمت إتاحة هذه التكنولوجيا للاستخدام العام. في البداية، يتعامل المحترفون فقط مع تقنية معينة، وبعد أن يتم دمج التكنولوجيا في العديد من المجالات، فإنها تتطور بطريقة يمكن بها لأي شخص استخدامها. أعتقد أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستمر بنفس العملية. تقوم العديد من الشركات بتطوير برامج الذكاء الاصطناعي للمهندسين، لأن المهندسين فقط يمكنهم استخدامها في الوقت الحالي. لكن مستخدمينا المستهدفين مختلفون، فنحن نصنع الحلول لغير المتخصصين. بهذا المعنى، فإن برنامجنا مبتكر ومختلف بشكل واضح عن بدائله. أود أن أقول إننا نتولى زمام المبادرة في السماح لعدد أكبر من الناس بوصول أسهل إلى تكنولوجيا التعلم العميق.

طورت نيوروكل برنامجا لتحليل الصور بالتعلم العميق يسمى "نيورو- تي Neuro-T"، وهو يقوم بالتعرف على الصور، وبرنامجا يسمى "نيورو- آر Neuro-R" يقوم بتحليلها في الوقت الحقيقي. يمكّن هذان الحلان حتى غير الخبراء من بناء نماذج التعلم العميق. في الوقت الحاضر، يتم استعمال "نيورو- تي" في عملية الكشف عن العيوب في مصنع لقطع غيار السيارات وعملية فحص مستحضرات التجميل المستوردة، كما يستخدم لتحليل صور التنظير الداخلي في المستشفيات، وصور الخلايا المجهرية في شركات الخلايا الجذعية. وقد توسع استخدام تقنية رؤية التعلم العميق لتشمل الزراعة والتعليم أيضا.

مدير التنفيذي "لي هونغ صوك ":

تُستخدم تقنية تحليل الصور في مجال الزراعة، مثلا عند فرز التفاح، يتم تصنيف التفاح إلى فئات مختلفة من الأعلى إلى الأقل جودة، ومن ثم يتم تحديد الأسعار وفقا للدرجات المختلفة. بشكل عام، يشرف البشر على هذه العملية، ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي ممارسة تصنيف الجودة بسهولة، طالما أنه مدرب على ذلك. يعد الذكاء الاصطناعي أيضا موضوعا ساخنا في مجال التعليم، ونحن نقدم برامجنا لبعض المدارس الثانوية والكليات كمواد تعليمية.

تقديرا لتقنياتها، وقعت "نيوروكل" اتفاقية مشاركة مع شركة بيانات صور عالمية، وحققت نجاحات في حوالي 10 دول. وهذا الشهر، فازت بجائزة رئيس الجمعية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حفل توزيع جوائز التكنولوجيا الكورية لعام 2021. لكن الشركة ليست راضية بكل تلك الإنجازات، فهي مصممة على المضي قدما بقوة أكبر في تحقيق هدفها المتمثل في تعميم تقنية الذكاء الاصطناعي.

مدير التنفيذي "لي هونغ صوك ":

في كوريا، قمنا بتوسيع أعمالنا بسرعة منذ العام الماضي في خمس صناعات، هي: البيولوجيا الطبية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والأمن، والتعليم. بالطبع نحن مهتمون جدا بالأسواق الخارجية، وقد قمنا بالفعل بتصدير حلولنا إلى بعض البلدان الآسيوية. عندما تنتهي جائحة كورونا، سنستكشف أسواقا أكبر مثل أوربا وأمريكا. أنا متأكد من أن منتجاتنا ستلقى قبولا جيدا في السوق العالمية لأنه لا يكاد يوجد أي برنامج مماثل لغير المتخصصين. والمثير للدهشة أن أداء نموذج التعلم العميق الذي تم إنشاؤه بواسطة شخص غير متخصص باستخدام برنامجنا يعتبر أعلى بنسبة تصل إلى 3% مقارنة بأداء نموذج مماثل صنعه مهندس يعمل في شركة كبيرة. بعبارة أخرى، يمكن حتى لغير الخبراء إنشاء نموذج أفضل من نماذج المتخصصين في التعلم العميق. هذا يثبت تقنيتنا العالية. في هذا العام والعام القادم نخطط للتقدم نحو الأسواق الخارجية في تلك الصناعات الخمس التي ذكرتها سابقا.

تطور شركة "نيوروكل" برنامجا سهل الاستخدام يسمح حتى لمن ليس لديهم خبرة مهنية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. من خلال القيام بذلك، تسهل الشركة الاستخدام الأوسع للتكنولوجيا الممتازة التي تثري حياتنا وتوفر المساعدة العملية للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة المتأثرة بأعباء تكاليف العمالة، وبالإضافة إلى ذلك، وبناء على تمسكها بقيمة الازدهار المشترك، تواصل هذه الشركة النمو والتوسع المضي قدما نحو الأمام.





ⓒ Neurocle