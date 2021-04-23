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فرقة إنهايبن تكشف عن ألبومها الجديد

#أخبار الساحة الفنية l 2021-04-27

من أغانى القمة

ⓒ BELIFT LAB

تم أمس الاثنين الكشف عن ألبوم جديد لفرقة "إنهايبن" بعنوان "حدود: كارنفال"، ليكون ذلك الألبوم الأول من نوعه منذ أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "حدود: اليوم الأول" عند بدء نشاطها الغنائي قبل خمسة أشهر.

ويضم الألبوم الثاني لفرقة "إنهايبن" 6 أغنيات، منها أغنية "مذهول في حالة سكر" التي كتب كلماتها "بانغ شي هيوك" رئيس وكالة "هايب" الترفيهية.

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