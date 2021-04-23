توايس تقدم أداءً في برنامج تلفزيوني أمريكي

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من المقرر أن تظهر فرقة "توايس" في برنامج "ذا كيلي كلاركسون" التلفزيوني الأمريكي اليوم الثلاثاء، حيث ستغني أغنية "ابك من أجلي" التي تم الكشف عنها في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وتخطط الفرقة لإصدار ألبوم ياباني منفرد جديد يوم الثاني عشر من مايو، كما تخطط للعودة في كوريا الجنوبية بالكشف عن ألبومها الجديدة في يونيو القادم.