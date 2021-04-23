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تيه مين عضو فرقة شايني ينضم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

#أخبار الساحة الفنية l 2021-04-27

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن ينضم المطرب "تيه مين" عضو فرقة "شايني" إلى الخدمة العسكرية الإلزامية يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو القادم، حيث سيخدم كعضو في الفرقة الموسيقية العسكرية.

وقبل انضمامه للخدمة العسكرية، سيقيم المطرب "تيه مين" حفلا غنائيا منفردا بعنوان "ما وراء الحياة – لن أرقص مرة أخرى" عبر الإنترنت يوم الثاني من مايو، وداعا لمعجبيه.

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