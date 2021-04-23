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عودة بي تي إس بالكشف عن أغنية جديدة في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2021-04-27

من أغانى القمة


أكدت فرقة "بي تي إس" اليوم موعد عودتها المرتقبة، حيث شاركت شعار أغنيتها الجديدة بعنوان "زبدة" التي من المقرر الكشف عنها يوم الحادي والعشرين من مايو.

وستكون أغنية "زبدة" الجديدة لفرقة "بي تي إس" أغنية رقمية تنضح بسحر الفرقة الذي لا يقاوم. 

وسوف تصدر النسخة الملموسة من الأغنية في كوريا الجنوبية وكل أنحاء العالم في الصيف القادم. 

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