تدشين برنامج الزيارات الليلية لقصر تشانغ دوك الملكي

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انطلقت فعالية الجولات الليلية في قصر "تشانغ دوك" الملكي هذا الأسبوع، والتي تتيح للزوار المحليين والأجانب زيارة القصر الذي يعتبر الأجمل من بين القصور الأربعة الرئيسية في كوريا. يُشار الى أن القصر يحظى باعجاب الزوار نظرا لجمال منظره المتميز وخاصة مبانيه التي تتسق مع البيئة الجبلية من حوله دون تغيير كبير للطبيعة في محيطه. كما كان قد تم ادراجه ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو في عام 1997.

يذكر أن الجولات سوف تستمر في الفترة من يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر حتى يوم العشرين يونيو القادم، بواقع ثلاث مرات يوميا من الخميس حتى الأحد. وكانت قد أُجْرِيَتْ تلك الجولة في العام الماضي على نطاق مصغر بسبب انتشار فيروس كورونا. وسوف تجري هذه الجولة على نطاق مصغر هذا العام أيضا، حيث سيتم السماح بحد أقصى خمسة وعشرين شخصا لكل جولة مع الالتزام بلوائح الوقاية من فيروس كورونا. وسوف تستغرق الجولة الليلية مائة دقيقة، بحيث يمكن للزوار أن يستمعوا إلى بعض الحكايات القديمة المختبئة في مختلف أماكن القصر، بالمشي على الطريق تحت ضوء القمر مع المصباح التقليدي الكوري "تشونغ سا تشورونغ 청사초롱”".

وايضا يمكن للزوار مشاهدة بعض العروض من الفنون الكورية التقليدية في أماكن مختلفة من القصر مثل إعادة التمثيل لمشهد قصير للملك والملكة في نزهة حول الحديقة السرية المشهورة بالمناظر الرائعة. وخاصة هناك جولة في منطقة "جون دوك جونغ 존덕정". وقد أديرت الجولة بشكل تجريبي كجزء من جولات الحديقة الخلفية الليلية في القصر في العام الماضي لكنها أضيفت رسميا إلى مسارها هذا العام.

تجدر الأشارة الى أنه يمكن حجز التذاكر مقدِّما مقابل ثلاثين ألف وون على موقع التجارة الإلكترونية ticket.11st.co.kr، ابتداء من يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر.