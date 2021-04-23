توسيع نطاق رحلات السياحية الدولية بدون هبوط

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أصبح من الممكن في كوريا استخدام رحلات السياحة الدولية بدون هبوط في مطارات كيمبو وديغو وكيمهي المحلية، اعتبارا من الشهر القادم. ويتم تشغيل هذه الرحلات حاليا في مطار إنتشون الدولي فقط منذ انطلاقها في نهاية العام الماضي. وكانت قد أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل يوم الثامن عشر من هذا الشهر أنها ستوسع رحلات السياحة الدولية بدون الهبوط إلى المطارات المحلية الثلاثة، وسيتم تشغيل ثلاث رحلات يوميا في كل مطار.

تجدر الإشارة إلى أن رحلات السياحة الدولية بدون هبوط، هي رحلات تذهب إلى المجال الجوي لدول الوجهة بعد إجراءات الخروج، ثم تعود إلى مطار المغادرة بدون هبوط في الوجهة. وقد أدخلت الوزارة هذه الرحلات من أجل تلبية طلب المواطنين على السفر الجوي ودعم الصناعات ذات الصلة مثل شركات الطيران والأسواق الحرة. ومن الممكن لركاب هذه الرحلات أن يستخدموا السوق الحرة، حيث يتم إعفاؤهم ضريبيا، كما يتم إعفاؤهم من اختبارات فيروس كورونا والحجر الصحي.

ولكن يُطلب منهم فحص درجات الحرارة ثلاث مرات على الأقل قبل دخول صالة المغادرة وقبل وبعد ركوب طائرات. ويتعين عليهم أيضا ارتداء كمامات في المطار وعلى متن الطائرات، ويتم منعهم من تغيير المقاعد وتناول الطعام في أثناء الرحلات أيضا. وقالت الوزارة إنها تخطط لفصل الأوقات في المطارات التي تشغل رحلات دولية عامة لمنع الاتصال بين الركاب العاديين وركاب الرحلات السياحية الدولية بدون هبوط.

وقد قامت سبع شركات طيران وطنية بتشغيل خمسٍ وسبعين رحلة حتى مارس من هذا العام، استخدمها ثمانية آلاف راكب تقريبا منذ أول تشغيل لها في مطار إنتشون الدولي يوم الثاني عشر من ديسمبر من العام الماضي. وهذا يدل على أن هذه الرحلات تسهم في زيادة المبيعات في صناعات الطيران والأسواق الحرة التي تواجه صعوبات حاليا بسبب وباء كورونا.