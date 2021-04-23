استخدام تقنية إنترنت الأشياء لحفظ وإدارة المواد الثقافية الكورية

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تقوم إدارة مقاطعة كانغ وون بدور قيادي في حفظ وإدارة المواد الثقافية الكورية باستخدام نظام إدارة أمن المواد الثقافية القائم على إنترنت الأشياء. وكانت قد صرحت الإدارة مؤخرا بأنها أكملت بناء نظام في ستة وثمانين مكانا من بين مائة وثمانية أماكن خاصة لحفظ المواد الثقافية من عام ألفين وسبعة عشر إلى العام الماضي. وتعمل الأن على بناء النظام في أحد عشر مكانا جديدا وتخطط لإكمال بناء النظام في جميع الأماكن ذات الصلة حتى عام ألفين وثلاثة وعشرين باستخدام مائتين وثمانين مليون وون.

ويعتبر هذا النظام بمثابة تقنية الإحساس بالتغيرات والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية في الوقت الحقيقي من خلال تجهيز مستشعرات لاسلكية قادرة على قياس درجات الحرارة والرطوبة. وقد سبق للإدارة أن اختيرت ضمن مشروع تجربة إنترنت الأشياء الذي نفذته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في عام ألفين وسبعة عشر. وبعد ذلك اختيرت كأفضل جهاز في مجال إدارة أمن المواد الثقافية لعامين متتاليين في عامي ألفين وثمانية عشر وألفين وتسعة عشر لتعرف في جميع أنحاء البلاد بنظامها الممتاز.

وقال مسؤول في الإدارة إنه إذا تضررت مادة ثقافية فلا يمكن استعادة أصلها ولهذا فمن المهم حمايته من مختلف أنواع الكوارث بشكل آمن. كما أضاف أن الإدارة ستبذل أقصى الجهود لحماية المواد الثقافية القيمة في المقاطعة باستخدام النظام القائم على التقنية المتقدمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.