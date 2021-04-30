الدكتور أيمن الترك: الصيدلة والتاريخ، وحب الخير للمسلمين وغير المسلمين

الدكتور الصيدلي/ أيمن الترك على وشك الحصول على درجة الدكتوراه في إحدى الجامعات الكورية في تخصص الأعشاب الطبية، يقول إن أزمة كورونا بلاءٌ وعلينا أن نصبر عليه، موضحا أن المركز الإسلامي في مدينة "تشونغ جو"، حيث يعيش ويدرس، تمكن من تجاوز أزمة العدوى التي شملت 6 أشخاص، بعد تشكيل فريق للتعاون مع السلطات الكورية مما لقي امتنانا من المجتمع الإقليمي هناك.

ويتحدث الدكتور أيمن عن سبب وكيفية إنشاء المركز الإسلامي في "تشونغ جو"، ويقول إن جمال هذه المدينة الكورية يتركز في طبيعتها، كما أن أهلها معروفون بأسلوبهم في التواصل المشابه للعرب، مما سهل عليه الإقامة هناك.

ويشرح الدكتور أيمن عن تفاصيل أطروحته لرسالة الدكتوراه، وأيضا عن تعلمه العلاج بالإبر الصينية، وخبرته في العمل في إحدى شركات الأدوية الكورية، ويقول إنه يفضل في المستقبل أن يؤسس شركته الخاصة التي يديرها بناء على مفهومه للأمور العلمية والاتصالية. وبالتوازي مع دراسته للصيدلة، يقول الدكتور أيمن إنه يستخدم خلال وجوده في كوريا حاليا دراسته الأكاديمية السابقة لعلم الآثار من أجل معرفة أصول وجود المسلمين في كوريا، موضحا أنهم جاؤوا إلى كوريا منذ أكثر من ألف سنة، وكان الكوريون يطلقون عليهم لقب "ديه شيك غوك".

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