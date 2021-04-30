فوز الممثلة الكورية يون يوه جونغ بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة

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فازت الممثلة الكورية "يون يوه جونغ" بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ميناري" في الدورة الثالثة والتسعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم في لوس أنجلس بالولايات المتحدة يوم الأحد الماضي.

وكان الفيلم الكوري "الطفيلي" من إخراج المخرج "بونغ جون هو" قد فاز بأربع جوائز أوسكار في العام الماضي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فنان كوري بجائزة الأوسكار في مجال التمثيل. كما أصبحت الممثلة "يون" ثاني ممثلة آسيوية تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة بعد الممثلة اليابانية "ميوشي أوميكي" التي فازت بهذه الجائزة في عام 1957 عن دورها في الفيلم الياباني "سايونارا" أي "مع السلامة".

وقد تنافست الممثلة الكورية "يون" مع أربع ممثلات أخريات للفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، هن: "ماريا باكالوفا"، و"غلين كلوز"، و"أوليفيا كولمان"، و"أماندا سايفريد".

وسلم الممثل الأمريكي "براد بيت" الممثلة "يون" الجائزة، ووقف بجانبها على المسرح حتى انتهت من إلقائها كلمة قبول الجائزة التي امتلأت بالكوميديا والسخرية، ثم خرجا سويا من المسرح حيث ساعدها على حمل جائزتها.

وفي كلمة القبول، قدمت الممثلة "يون" شكرها لمسؤولي الأوسكار وجميع طاقم فيلم "ميناري"، وأشادت بالمخرج "لي آيزاك جونغ"، واصفة إياه بأنه كان قبطانا لطاقم الفيلم ومرشدا لها.

وأضافت أن حظها كان أفضل من منافساتها الشهيرات، وقالت: "كيف يمكنني التنافس مع الممثلات العظيمات مثل "غلين كلوز؟"، معربة عن احترامها الخاص لها.

وقد لعبت الممثلة "يون" البالغة من العمر 73 عاما دورا محوريا في فيلم "ميناري" حول جدة غير تقليدية تزور عائلة ابنتها التي هاجرت لولاية "أركانسو" جنوب الولايات المتحدة في أعوام الثمانينات من القرن الماضي، واستقرت وأقامت مزرعة هناك. ويعد هذا الفيلم الذي أخرجه وكتبه المخرج "لي آيزاك جونغ"، وهو من أصل الكوري، بمثابة سيرة ذاتية له.

وقد بدأت الممثلة "يون" حياتها الفنية في عام 1971 بالمشاركة في فيلم "هوا نيو" الذي أخرجه المخرج الراحل "كيم كي يونغ".

وتفوق خبراتها في الساحة السينمائية 50 عاما، أثارت خلالها ضجة كبيرة في صناعة السينما في كوريا الجنوبية من خلال أداء شخصيات بارعة وموحية.

ويشار إلى أن فيلم "ميناري" بدأ يحظى باهتمام عالمي بعد أن فاز بجائزتين، هما جائزة لجنة التحكيم الكبرى الدرامية الأمريكية، وجائزة الجمهور الدرامية الأمريكية في مهرجان صندانس السينمائي في العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، حصل الفيلم على أكثر من 100 جائزة في مختلف المهرجانات السينمائية.