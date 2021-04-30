السفير الكوري لدى القاهرة يتحدث عن التشابه بين الأطعمة الكورية والمصرية





قام السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين أوك" بنشر تغريدة في صفحته على تويتر حول أوجه التشابه بين الأطعمة المصرية المميزة في شهر رمضان والأطعمة الكورية المخصصة للاحتفالات التقليدية.

ودعا السفير الكوري متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي إلى مشاهدة فيديو خاص بعدد من الأطعمة الكورية والمصرية والبحث في أوجه أخرى للتشابه بين البلدين.

ويُظهر الفيديو أنه رغم البعد الجغرافي الشاسع بين كوريا الجنوبية ومصر، إلا أن ثمة أوجه تشابه بينهما فيما يتعلق بثقافة الطعام ومشاركته مع العائلة والأقارب.

وكان السفير الكوري "هونغ" قد قام بتجربة الصيام في اليوم الأول من رمضان، وأعرب عن سعادته بهذه التجربة، وإعجابه بتجمع العائلات المصرية معا لتناول وجبة الإفطار في رمضان، وروح التضامن والتألف التي تسود شهر رمضان الكريم.