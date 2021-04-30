مشروب فيمتو العربي يقع في الحب مع عضو في فرقة بي تي إس

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أثبتت فرقة "بي تي إس" مدى قوة علامتها التجارية في مجال الدعاية، حيث أعربت شركة عربية عن اهتمامها البالغ بالمطرب "في" عضو الفرقة.

وأبدت مؤخرا مجموعة العوجان السعودية التي تشتهر بإنتاج المشروبات، اهتمامها بالمطرب "في" عبر موقع التواصل الاجتماعي الرسمي لشركة "فيمتو" التابعة لها.

وقامت شركة "فيمتو" بنشر مقطع فيديو للمطرب "في"، مع عبارة "إذا قام المطرب في بالترويج لمنتجاتنا؟ ". وبعد نشر المقطع، لاقت الشركة ردود فعل متفجرة من عدد كبير من المعجبين العرب لفرقة "بي تي إس".

وجاء اهتمام الشركة السعودية بعد أن قام أحد معجبي الفرقة بنشر صورة في صفحته للتواصل الاجتماعي يظهر فيها أعضاء الفرقة، بمن فيهم المطرب "في"، وهم يحملون زجاجات مشروب "فيمتو" في أيديهم.

وفي الأصل، يظهر في تلك الصورة أعضاء الفرقة للدعاية لنوع من البيرة الكورية، لكن المعجب قام بتغيير زجاجات البيرة بزجاجات "فيمتو".

والشيء المثير لاهتمام الكثيرين هو أن شركة "فيمتو" أعربت عن أملها في أن يكون المطرب "في" بالذات داعما لترويج مشروبات "فيمتو".

وعلى ما يبدو فإن السبب في اهتمام شركة "فيمتو" بالمطرب "في" يرجع إلى أن مظهره في الصورة كان جذابا للغاية، وأيضا بسبب الإقبال الكبير الذي يحظى به المطرب لدى المعجبين العرب بسبب أسلوب حياته المتواضع والمثالي واهتمامه البالغ بأسرته.

تجدر الإشارة إلى أن "فيمتو" هو مشروب غازي يعتبر من المشروبات التي تلقى رواجا واسعا في السعودية، خاصة في شهر رمضان.

إلى جانب هذا، قام المطرب "في" بارتداء زي إسلامي تقليدي قدمه له أحد معجبيه الماليزيين كهدية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، معربا عن تفهمه واحترامه للثقافات الأخرى، وهو ما أثار إعجاب العديد من المتابعين.