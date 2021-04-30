إقامة حفل تخرج للطلاب الإماراتيين المشاركين في برنامج تدريبي في الطاقة النووية

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أقيمت الأسبوع الماضي مراسم تخرج دفعة جديدة من الطلاب الإماراتيين الذين شاركوا في برنامج تدريبي في الطاقة النووية نظمته الرابطة الكورية لصناعة تصدير الطاقة النووية.

وقد تم تنظيم أول برنامج تدريبي للطلاب الإماراتيين في الطاقة النووية بناء على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الرابطة الكورية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية في شهر مايو من عام 2014.

وتم تنظيم برنامج التدريب التعليمي لهذا العام عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وبناء على طلب من الجانب الإماراتي، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تنظيم تدريبات في الطاقة النووية لطلاب إماراتيين.

وشارك في برنامج هذا العام 13 طالبا إماراتيا تم اختيارهم من خمس جامعات، حيث تلقوا تدريبات تعليمية مكثفة عبر الإنترنت لمدة 6 أسابيع، وشمل المنهج التدريبي 20 محاضرة خاصة بإمدادات الطاقة النووية وبناء محطات الطاقة النووية وتشغيلها، بالإضافة إلى محاضرات ألقاها عدد من الخبراء النوويين الإماراتيين.

وأعرب رئيس الرابطة الكورية لصناعة تصدير المحطات النووية "تيه جونغ هون" عن أمله في أن يكون المشاركون في البرنامج التدريبي روادا في مجال صناعة الطاقة النووية في الإمارات وأن يقوموا بدور محوري في تنمية وتطوير التقنيات الخاصة بالطاقة النووية في المستقبل.