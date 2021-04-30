ارتفاع معيار الثراء لدى الشعب الكوري

ⓒ YONHAP News

أظهرت نتائج إستبيان أن الكوريين لديهم معايير عالية جدا فيما يتعلق بــ"الثروة" حيث إنهم يعتبرون أنه يجب أن يكون لديهم ما قيمته 4.9 مليار وون أو أكثر من الأصول ليصبحوا أغنياء. ووفقا للمسح الذي أجرته شركتا "جاب كوريا" و"ألبامون" مؤخرا، على أكثر من 3415 رجلا وامرأة من البالغين في كوريا حول معيار الأغنياء وحالة الاستثمار المالي، اتضح أن البالغين الكوريين يعترفون بأنهم أغنياء عندما تبلغ صافي ثرواتهم 4.9 مليار وون. وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.7 مليار وون مقارنة بنفس المسح الذي أجري في عام 2016، مما يشير إلى أن مستوى اعتبار الشخص غنيا قد ارتفع بنسبة 53.1% في 5 سنوات. وعلى الأرجح، يبدو أن ارتفاع أسعار المنازل في سيول والمناطق الحضرية الأخرى قد أثر على معايير الثروة.

وبالنظر إلى الإجابات حسب الفئة العمرية في استطلاع هذا العام، أجاب أولئك في الثلاثينيات من العمر بـ5.2 مليار وون. بينما أجاب أولئك في العشرينيات والأربعينيات من العمر بـ 4.8 مليار وون كمعيار للأصول التي تجعلهم أغنياء. تجدر الأشارة الى أن متوسط سعر بيع الشقق في العاصمة سيول كان قد تجاوز حاجز 1.1 مليار وون مؤخرا، حيث ارتفعت أسعار الشقق في سيول بمئات الملايين من الوون، مما جعل من الصعب للغاية على الموظفين العاديين شراء منزل في العاصمة. حيث أنه ليس من السهل الاحتفاظ بمثل هذه الثروة دون مساعدة الوالدين أو الاقتراض.

ومن ناحية أخرى، عندما سُئلوا عما سيفعلونه لزيادة ثرواتهم، قال 48% من المستطلعين في العشرينيات من العمر، "إنني أزيد من الدخل من خلال العمل بدوام جزئي أو القيام بالمزيد من الأعمال، مثل الوظائف الجانبية". ومن بين المستجيبين في الثلاثينيات من العمر، أجاب 42.8% بأنهم "يستخدمون منتجات من نوع الادخار مثل المدخرات والأقساط"، وقال 46.2% من المستجيبين في الأربعينيات من العمر، "أقوم باستثمارات مالية في الأسهم أو العقارات".

ووفقا لمسح أجراه موقع العمل والتوظيف "سارام إين" قبل عامين على 4111 رجلا وامرأة بالغين، وصل متوسط الأصول لكل أسرة في كوريا إلى حوالي 374 ألف دولار. وإذا استبعدت القروض، فسيكون هذا المبلغ أقل. نظرا لأن معايير الأغنياء عالية، فإن تحقيق الثراء بالنسبة لغالبية البالغين هو حلم بعيد المنال.