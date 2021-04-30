اطلاق فيديو وثائقي للترويج للكيمتشي عالميا

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في السابع والعشرين من هذا الشهر، كشف معهد كوريا لأبحاث الكيمتشي عن فيديو وثائقي بعنوان Kimchi Universe تم التخطيط له بالاشتراك مع شركة "داي سانغ" للمواد الغذائية الكورية المعروفة بالعلامة التجارية "جونغ غا جيب"، من خلال قناته الرسمية على يوتيوب للترويج للتاريخ والثقافة والوضع العالمي للكيمتشي الكوري.

تجدر الأشارة الى أن "Kimchi Universe" هو مشروع مخطط له في مجموع ثلاثة أجزاء لإعلام المحليين والأجانب بالعملية التطورية الفريدة والتفرد الثقافي للكيمتشي، وهو طعام كوري تقليدي مخمر، وسط جدل مستمر حول تاريخ وثقافة الكيمتشي. ويلقي الجزء الأول بعنوان "بداية التطور"، الضوء على الكيمتشي الذي تطور جنبا إلى جنب مع تاريخ طاولات الطعام الكورية من الماضي إلى الحاضر. وبعد ذلك، في الجزء الثاني بعنوان "ثقافة الكيمتشي"، تم تناول حب الكوريين غير العادي للكيمتشي، وفي الجزء الثالث بعنوان "عولمة الكيمتشي"، من المقرر أن يتم التحدث عن مكانة الكيمتشي عالميا، والذي برز بسرعة كأيقونة للصحة بعد تفشي فيروس كورونا، وهو يستقطب أنظار الناس حول العالم.

يُذكر أنه في الربع الأول من هذا العام، وصلت صادرات الكيمتشي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وذلك بسبب زيادة عدد الأشخاص حول العالم الذين يبحثون عن الكيمتشي، حيث من المعروف أن الكيمتشي فعال في تقوية المناعة من خلال الدراسات المختلفة. وفي هذا الصدد، قال البروفسور الكوري الجنوبي "صو كيونغ دوك" الأستاذ بجامعة سونغ شين النسائية والخبير في التعريف بكوريا الجنوبية، الذي خطط لهذا المشروع، "الآن الناس في جميع أنحاء العالم مهتمون بتقوية المناعة بسبب فيروس كورونا، ولذا أردت أن أنشر معلومات صحيحة عن الكيمتشي إلى العالم". يقدم هذا الفيديو، الذي شارك في التخطيط له البروفيسور صو وشركة دايسانغ للأغذية والمعهد العالمي لأبحاث الكيمتشي، معلومات صحيحة عن الكيمتشي للناس في جميع أنحاء العالم، بينما يمكن النظر إلى هذا على أنه رد على حجة الصين بأن "باو تشاي"، وهو خضار مخلل في مقاطعة سيتشوان، هو أصل الكيمتشي.

يذكر أنه تم إنتاج هذا الفيديو بحيث لا يمكن للكوريين فقط بل للأجانب أيضا فهم ثقافة الكيمتشي والخلفية التاريخية بسهولة من خلال التقاط المعلومات التي تم التحقق منها والجوانب المختلفة للكيمتشي بوضوح. وفي سياق الاهتمام المتزايد بالكيمتشي في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن يساهم هذا الفيديو في نشر المعلومات الصحيحة حول الكيمتشي في الداخل والخارج، وزيادة فخر الكوريين بالكيمتشي، وهو طعام كوري تقليدي. على آمل أن تستمر الجهود لإعلام الناس في جميع أنحاء العالم بالمعلومات الصحيحة عن الثقافة الكورية، مثل الكيمتشي والهانبوك، بشتى الطرق المناسبة لعصر المستقبل.